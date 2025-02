video suggerito

Alfonso Signorini bacchetta Shaila al GF: "Hai dato a Helena della put*ana, non prendermi per scemo" Nella puntata del GF del 24 febbraio, Alfonso Signorini ha fatto notare a Shaila Gatta di aver spesso usato il termine "seven eight" per riferirsi a Helena Prestes, numero che nella smorfia napoletana corrisponde alla malafemmina: "Che strana coincidenza". La risposta dell'ex velina.

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata del 24 febbraio, Alfonso Signorini ha aperto con il dissing che Shaila Gatta ha composto nei confronti di Helena Prestes, una canzone rap dove gliene canta di santa ragione. Il conduttore ha fatto notare all'ex velina di aver spesso usato il termine "seven eight" per riferirsi alla modella, numero che nella smorfia napoletana corrisponde alla malafemmina, ossia una donna dai facili costumi.

Il dissing di Shaila a Helena

"C'è una fan fuori in giardino che mi copia tuti i giorni / sta accusando ancora il colpo di non essere la prima / volgare un po' sguaiata, non fare la gelosa se Lorenzo mi accarezza / Una vera diva non elogia mai sé stessa, hai paura principessa?", sono alcuni dei versi che l'ex velina ha dedicato alla modella. Il brano è stato mandato in onda poco fa al GF, suscitando reazioni contrastanti dagli inquilini. Alcuni, hanno reagito con una risata, altri, invece, l'hanno trovato uno scherzo di cattivo gusto. Tra questi, anche Helena: "La gelosia nei confronti di Lorenzo non esiste, sono cose che esistono solo nella tua testa".

La strigliata di Alfonso Signorini

Shaila, nelle clip mandate in onda in puntata, ripete spesso il termine seven eight per riferirsi a Helena. Il conduttore, in realtà, ha fatto notare che nella smorfia napoletana il 78 indica la malafemmena. "Guarda che strana la coincidenza", le parole del conduttore. Shaila, però, ha negato tutto: "Si riferisce ai passi di danza, come per dire che lei prende e parte". Signorini, allora, ha ribattuto: "Non voglio gridare allo scandalo, perché non sarebbe la prima volta nella Casa, visto che anche Helena aveva dato della seven eight a Jessica, ma non prendermi per stupido". In realtà, la versione di Shaila potrebbe essere plausibile, visto che Helena stessa ha più volte ripetuto l'espressione per accompagnarla proprio ai passi di danza, nel corso degli allenamenti o delle prove di ballo.