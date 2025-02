video suggerito

GF, Chiara Cainelli sulla frase contro Helena: "Le regine vengono impiccate? Fate vedere la clip per intero" Nella puntata del Grande Fratello in onda giovedì 27 febbraio, spazio alle reazioni degli inquilini al mancato posto di finalista di Helena Prestes. Chiara Cainelli, poi, ha fatto chiarezza su una frase che aveva pronunciato contro la modella brasiliana e che aveva creato polemica.

La puntata di Grande Fratello di giovedì 27 febbraio si è aperta con le reazioni degli inquilini al mancato posto da finalista di Helena Prestes. Nel corso dell'appuntamento con il reality show, Chiara Cainelli ha fatto chiarezza sulla frase che aveva pronunciato mentre parlava della modella brasiliana con Shaila Gatta e Zeudi Di Palma: "Le regine di solito vengono impiccate".

Lorenzo Spolverato su Helena Prestes: "Sa solo rosicare"

Nella scorsa puntata del Grande Fratello, Jessica Morlacchi aveva superato Helena Prestes al televoto, arrivando tra i finalisti. Le clip mandate in onda nel corso dell'appuntamento successivo del reality, in onda giovedì 27 febbraio, hanno mostrato la malinconia della modella brasiliana, che a Javier chiedeva: "Cosa ho fatto di sbagliato per non essere la finalista?". La concorrente, però, ha chiarito più di una volta come preferisse la vittoria di Jessica Morlacchi a quella di Shaila Gatta. "È vero, due o tre giorni prima della diretta Helena mi ha fatto un discorso in cui mi diceva che sarebbe felice se io vincessi il Grande Fratello" ha confermato Morlacchi. Lorenzo Spolverato, invece, non ha fatto mistero della sua soddisfazione per il verdetto: "Helena rosica un po' sa solo rosicare".

Chiara Cainelli sulla frase contro Helena Prestes: "Dovreste fare vedere la clip per intero"

Alfonso Signorini, poi, ha chiesto spiegazioni a Chiara Cainelli in merito a una frase che aveva pronunciato nei confronti di Helena. La concorrente, infatti, si era unita alle critiche di Zeudi e Shaila sulla modella brasiliana, attaccandola per essersi definita "regina". Nel corso di quello scambio, Gatta aveva chiarito: "Se lo fosse davvero, lascerebbe agli altri la scelta di chiamarla così", con Zeudi che aveva aggiunto: "Ma, al di là di chi gli abbia dato questo appellativo, le regine quando sbagliano lo ammettono, fanno mea culpa". In quel momento Cainelli aveva commentato: "Solitamente le regine vengono impiccate". Per il conduttore si è trattata di un'uscita infelice. Quando Cainelli si è difesa dicendo che non si riferiva a Prestes, Signorini ha sbottato: "Ma questa è una sciocchezza, stai prendendo in giro il pubblico". La giovane, però, ha insistito:

Ero appena uscita dal confessionale. Si stava dicendo che nella storia le regine chiedono scusa e io ho detto: "No ragazze, le regine venivano messe sul rogo o impiccate". Quando mi hanno detto che stavano parlando di Helena mi sono scusata. Chiedo scusa ma non era riferito a lei. Fate vedere la clip per intero, per favore.