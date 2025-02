video suggerito

Grande Fratello, Jessica Morlacchi finalista e Iago eliminato: cinque concorrenti in nomination Iago Garcia è stato eliminato nella puntata del 24 febbraio del Grande Fratello.Jessica Morlacchi è stata decretata dal pubblico seconda finalista di questa edizione. In nomination cinque concorrenti: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Iago Garcia è stato eliminato nella puntata del 24 febbraio del Grande Fratello. Il concorrente ha perso al televoto contro Chiara, Giglio, Mattia e Shaila. Nel corso della serata è stata decretata anche la seconda finalista, che ha vinto al televoto flash contro altre tre inquiline: Jessica Morlacchi. In nomination cinque concorrenti: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma.

Iago Garcia eliminato, le percentuali del televoto

Iago Garcia è stato eliminato nella puntata del 24 febbraio del Grande Fratello. L'attore ha perso al televoto contro altri quattro concorrenti: Giglio, Mattia, Chiara e Shaila. Di seguito le percentuali del televoto decretate dal pubblico:

Chiara 23.03%

Giglio 20.2%

Mattia 19.89%

Shaila 19.32%

Iago 17.63%

Jessica Morlacchi seconda finalista

Nel corso della puntata del 24 febbraio, è stata eletta la seconda finalista di questa edizione del Grande Fratello. Dopo una catena di salvataggio maschile e femminile, Alfonso Signorini ha aperto un televoto flash tutto tra donne, quattro ipotetiche candidate come finaliste. Si tratta di Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. Al termine del televoto il verdetto: per il pubblico è Jessica a meritare la finale di questa edizione del reality, la prima donna.

Chi sono in concorrenti in nomination

Come di consueto, anche nella puntata del 24 febbraio del Grande Fratello è arrivato il momento delle nomination, divise tra palesi e nel segreto del confessionale. La prima a iniziare è Mariavittoria, che nomina Amanda. Prosegue Federico che fa il nome di Chiara, la quale a sua volta nomina Mattia. Javier sceglie Chiara, Mariateresa fa il nome di Zeudi. In confessionale Shaila indica Mariavittoria, Amanda invece Tommaso, Giglio fa il nome di Helena, Stefania opta per Zeudi. Tommaso fa il nome di Maria Teresa, Helena sceglie Giglio, Lorenzo fa il nome di Helena e Jessica quello di Amanda. Al televoto cinque concorrenti: Amanda, Chiara, Helena, Maria Teresa e Zeudi.