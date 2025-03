Al Grande Fratello litigano tutti, Buonamici rimprovera Helena poi Signorini bacchetta Beatrice Luzzi: “Non sei obiettiva”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 3 marzo, non sono mancati i battibecchi. Coinvolte persino le opinioniste. Cesara Buonamici ha invitato Helena Prestes a lasciarla parlare e l'ha accusata di essere ossessionata da Lorenzo Spolverato, mentre Alfonso Signorini ha bacchettato Beatrice Luzzi, che a suo dire sarebbe poco obiettiva con la modella. Ma andiamo con ordine.

Il diverbio tra Cesara Buonamici e Helena Prestes

Cesara Buonamici, dopo avere ascoltato il malcontento di Javier Martinez per l'attenzione che Helena Prestes ancora dedica a Shaila Gatta, ha detto di comprendere le motivazioni del gieffino. Secondo l'opinionista, Helena avrebbe fatto un complimento a Shaila, ma solo per tornare a parlare – male – di Lorenzo:

Capisco Javier. Dovrebbe porgere la spalla a cosa? Al solito ritornello che arriva a Lorenzo? Partita con una cosa affettuosa verso Shaila, sotto c'era subito l'ossessione, la fissazione che ha Helena verso Lorenzo.

Helena è intervenuta dimostrando di non accettare le parole dell'opinionista. Buonamici si è spazientita: "Mi fai finire?". Anche Alfonso Signorini ha preso la parola per invitare Helena a lasciare che Cesara completasse il suo intervento. La giornalista ha continuato:

C'è differenza tra avere carattere e essere un'attaccabrighe. Se riflettessi un tantino di più, prima di partire con quella miccia corta che hai, forse eviteresti questo continuo sottofondo di liti che caratterizza la vostra casa. Non ti preoccupi di perdere il sentimento di Javier? Di giocartelo per mantenere l'ostilità con mezza casa e questo litigio continuo?

Ma Helena Prestes, per tutta risposta, ha detto che il litigio l'ha causato Shaila.

Interviene Beatrice Luzzi, Alfonso Signorini non ci sta

Beatrice Luzzi si è detta convinta che se Helena rivedesse il litigio avuto con Shaila Gatta, noterebbe che la ballerina ha accolto il suo complimento iniziale "con grande generosità". Ma Prestes non ci sta: "Il video che abbiamo visto è tagliato, non è intero". Beatrice Luzzi ha esposto la sua teoria sull'accaduto:

Tu volevi parlare male di Lorenzo, nel momento in cui hai capito che lei non sarebbe caduta in quella discussione allora è diventata falsa, ha fatto un teatrino e, invece di argomentare con Shaila, ti sei alzata e te ne sei andata. Tu hai tre reazioni: o te ne vai, o dici parolacce o ti metti a piangere.

A questo punto, Alfonso Signorini è intervenuto per smentire Beatrice Luzzi: "Helena fa molto di più, non si limita a questo. Cerca di essere obiettiva, altrimenti sembra che frigna, litiga e se ne va. Non è vero. Shaila ha provocato come Helena. Dici che in lei non c'è stata un'evoluzione. Altri concorrenti invece ti sembrano evoluti?". Beatrice, pur riconoscendo delle qualità in Helena, è rimasta ferma sulla sua convinzione: "Non ho visto un'evoluzione nella capacità di confrontarsi".