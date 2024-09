video suggerito

La gaffe di Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show: “Nella prossima puntata voglio essere Sofia Callas” Gaffe di Carmen Di Pietro nella prima puntata di Tale e Quale Show. La showgirl ha imitato Donatella Rettore e, oltre a sbagliare il testo del brano Cobra, al termine della sua performance ha detto: “Nella prossima puntata voglio essere Sofia Callas”. La cantante faceva in realtà riferimento a Maria Callas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Carmen Di Pietro è una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2024. La showgirl, nella prima puntata del 20 settembre, ha imitato Donatella Rettore e portato sul palco il brano Cobra. La sua performance è stata ricca di scivoloni, che hanno fatto ridere il pubblico e la giuria, in particolare Cristiano Malgioglio.

I commenti all'esibizione di Carmen Di Pietro

"Spero che ci sia la polizia e se la porti via, anche un'ambulanza. Ma cosa ho fatto di male per ascoltare questa cosa? Una delle voci più terrificanti che abbia mai ascoltato", ha detto Malgioglio riguardo alla performance di Carmen Di Pietro nei panni di Donatella Rettore. Il giudice ha poi aggiunto: "Avrei preferito il morso di un Komodo". "Che cosa? Il comò?", ha ribattuto la concorrente non cogliendo il riferimento. "È una lucertola, il suo morso è letale", ha ribattuto Malgioglio.

"Amore non conosco questa situazione. Una delle prossime puntate, voglio portare Sofia Callas", ha risposto Di Pietro. Il pubblico e la giuria sono subito scoppiati a ridere per la gaffe: la showgirl faceva riferimento alla cantante Maria Callas, ma ha sbagliato il suo nome. "Sarebbe Maria Callas", ha infatti detto sottovoce Carlo Conti. "Credo che ci darà delle grandi soddisfazioni", ha aggiunto Panariello. "Mi sento un drago di Komodo. Me la dovevi fare più sexy questa Rettore", ha detto invece Marcuzzi. E Di Pietro ha rifatto una breve parte della sua performance.

"Il cobra è un barbone"

Prima dell'esibizione di Carmen Di Pietro, Carlo Conti ha mostrato ai telespettatori alcuni momenti della settimana, trascorsa a preparare il brano. La concorrente si è mostrata fin da subito pronta a questa esperienza e, già in sala prove, ha commesso qualche gaffe: anziché cantare il celebre verso di Rettore "il cobra non è un serpente", ha detto "Il cobra è un barbone".