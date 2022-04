La Formula 1 domina gli ascolti, Tv8 supera la Domenica In di Rai con il GP di Imola Risultato enorme di Sky e Tv8 nella domenica pomeriggio del 24 aprile. Più che ascolti bassi per Mara Venier, sono dati significativi nel dare sostanza all’enorme seguito della Formula 1, che può alterare i cambiare i parametri della Tv generalista.

A cura di Andrea Parrella

La Formula 1 non sta solo raccogliendo un rinnovato interesse degli appassionati italiani, ma in questa stagione sta anche cambiando gli equilibri della Tv generalista. Lo confermano i numeri registrati dal Gran Premio di Imola, che nonostante il disastro delle Ferrari e la vittoria di Max Verstappen continua a registrare numeri altissimi, sia su Sky che in chiaro, su Tv8. Dopo il record di ascolti del GP d'Arabia del marzo scorso, domenica 24 aprile il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, trasmesso in diretta live dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8, è stato visto complessivamente da 5 milioni 98 mila spettatori medi, con il 32% di share e 8 milioni 742 mila spettatori unici.

Il picco di spettatori è stato di 5 milioni 425 mila alle 15.40, mentre il picco di share è stato del 33,9% alle 15.49. Dati che non sono solo alti in termini assoluti, ma anche se paragonati alla concorrenza, rendendo il GP di Imola il programma della domenica pomeriggio più visto in tv. Nel dettaglio, la gara su Sky Sport è stata seguita da 1 milione 506 mila spettatori medi, con il 9,6% di share, mentre su TV8 da 3 milioni 592 mila spettatori medi, con il 22,8% di share. Dati che sono superiori a quelli della più alta delle generaliste, Rai1, con Domenica In vista da 2.821.000 spettatori (18%) nella prima parte, 2.295.000 spettatori (14.5%) nella seconda e di 2.437.000 (17%) nella parte finale dei Saluti di Mara.

Programmi non paragonabili, naturalmente, che non dicono nulla sul seguito indiscusso dell'intrattenimento di Rai1, quanto più che altro sulla nuova geografia del panorama televisivo e il rafforzamento di Tv8 e Sky con l'investimento sulla Formula 1, che proprio quest'anno, anche grazie alla competitività delle Ferrari, sta dando grandi soddisfazioni.