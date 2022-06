La finale dell’Isola smaschera Luca e Marialaura, lei: “Mi ha sacrificata per andare avanti” Il rapporto che si era creato tra Luca Daffrè e Marialaura De Vitis frana di fronte alla possibilità fai vincere l’Isola dei famosi. Il naufrago decide di trascinare con sé la compagna al televoto. E lei svela: “Mi ha sacrificato”.

A cura di Stefania Rocco

Il rapporto tenero che si era creato tra Luca Daffrè e Marialaura De Vitis all’Isola dei famosi frana di fronte alla possibilità di agguantare il premio finale. Lo ha dimostrato quanto accaduto nella prima parte della finale in onda lunedì 27 giugno quando il naufrago ha deciso di trascinare con sé al televoto la collega con la quale sembrava essere nata una certa intesa. Lo ha fatto quando a condannarlo per primo al televoto è stata Mercerdesz Henger. Avendo vinto la prima prova della serata, Mercedesz ha messo in nomination Luca, salvando Marialaura, Nicolas e Carmen.

Mercedesz Henger manda Luca Daffrè al televoto

“Non avrei mai scelto Nicolas o Carmen. La mia scelta era tra Marialaura e Luca. Lui l’ho rivalutato ma volevo sdebitarmi con Marialaura per avermi salvato la volta scorsa. Ho scelto in base a questo”, ha spiegato Mercedes. Luca ha commentato così: “Ho visto Mercedesz e Marialaura chiudere il loro rapporto questa settimana quindi immagino ci saranno delle strategie”. Vladimir Luxuria: “Non riesco a capire cosa ho visto nei daytime. Ho visto Mercedesz e Marialaura chiudere questa settimana e adesso Mercedesz ha scelto Luca. Ammettete che la vostra è strategia”. Ma Mercedesz ha negato ogni strategia: “Ho avuto da ridire con entrambi, era una scelta difficile ma ho un debito con Marialaura. Tutto qui”. Edoardo Tavassi ha dimostrato ancora una volta la sua distanza da Mercedez: “Vladimir ha sempre detto la verità. Li sgama tutti”.

Marialaura De Vitis: “Mi aveva fatto delle promesse”

Ilary Blasi ha quindi dato a Luca la possibilità di scegliere il suo sfidante al televoto e il naufrago ha scelto proprio Marialaura: “Non mi sono piaciute certe incoerenze. Marialaura aveva detto che, tra me e la vittoria, avrebbe scelto la vittoria. Per cui andiamo insieme verso questo televoto”. Marialaura, delusa, ha concluso: “Sono spiazzata. Luca e io abbiamo condiviso tanti momenti sull’Isola. Ci eravamo promessi delle cose. Sarebbe stato più coerente ammettere che questa è stata una scelta strategica perché Nicolas e Carmen sono molto forti. Quindi ha deciso di sacrificarmi. Non mi piace ma lo avrei capito. Sono troppo ingenua, mi sono fatta un film”.