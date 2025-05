La figlia di Massimo Boldi: “Papà ha avuto una fidanzata più giovane di 31 anni, era mia coetanea”

video suggerito

Massimo Boldi è ospite de La Volta Buona, in onda mercoledì 28 maggio, insieme alla primogenita Micaela. Nel corso della puntata, la figlia maggiore racconta come è stato crescere con un genitore famoso e ricorda una relazione di suo padre con una ragazza più giovane di lui di 31 anni: "Eravamo quasi coetanee".

Massimo Boldi: "Ci rimasi male per una lettera di mia figlia"

"Papà ha avuto altre storie dopo vostra madre, non so se voi siete mai state gelose" commenta Caterina Balivo rivolgendosi a Micaele, figlia maggiore delle tre avute con sua moglie Maria Teresa Selo. Micaela ammette che in realtà conosce bene quel sentimento e che lo prova da quando è piccola: "Sono sempre stata gelosa. Mi ricordo che quando ero alle elementari lui iniziava a essere riconosciuto e io in occasione della festa del papà gli scrissi una letterina in cui dicevo che non mi piaceva il fatto che la gente lo fermasse per strada e che non mi venisse a prendere a scuola". L'attore rivela di "esserci rimasto male" per quelle parole: "Ne scrisse anche un'altra in cui diceva: ‘Non voglio un papà che fa lo scemo'". Boldi ricorda poi la sua relazione con una ragazza più giovane di lui di trentuno anni. "Era quasi coetanea, ma eravamo su due livelli diversi – commenta la figlia Micaela – Tra noi è mai scoccata la scintilla. Ognuno a casa propria".

La figlia di Massimo Boldi: "Io e le mie sorelle lo teniamo sotto controllo"

Micaela nega che lei e le sue due sorelle "comandino" il padre: "Direi piuttosto che lo teniamo sotto controllo. Supervisioniamo quello che fa". In studio, poi, viene trattato il tema delle eredità, facendo menzione dei tanti attori che scelgono di non lasciare nulla ai propri figli. Sulla questione interviene Massimo Boldi: "Non si può scialacquare. La mia generazione ha lavorato per mantenere i genitori, adesso è il contrario".