La dieta Panzironi bocciata dal Tar, multa da 264mila euro all’emittente che lo trasmetteva in Tv Il Tar del Lazio boccia la dieta Life 120 e il suo ideatore Adriano Panzironi, che prometteva di allungare la vita fino a 120 anni. Confermata la multa dell’Agcom, intanto Panzironi andrà a processo per esercizio abusivo della professione medica.

A cura di Andrea Parrella

Il Tar del Lazio conferma la multa all'emittente GM comunicazione, che trasmetteva il programma in cui Adriano Panzironi promuoveva la sua dieta Life 120, un metodo di alimentazione attraverso il quale promette di allungare la vita delle persone fino a 120 anni a patto che si abbandoni la dieta mediterranea. L'Agcom aveva già multato l'emittente per una somma di 264mila euro, ma GM comunicazioni aveva presentato ricorso contro l'ammenda, sostenendo l'eccesso di potere dell'Autorità e la violazione della libertà di stampa. Ricorso che è stato appunto respinto sulla base della decisione del Tar del Lazio.

Il processo per esercizio abusivo della professione medica

Intanto Panzironi deve affrontare un processo che riguarda l'esercizio abusivo della professione medica senza alcuna abilitazione. Nel 2018 era già stato denunciato per truffa, procedimento poi archiviato dal giudice per le indagini preliminari perché gli integratori che vendeva insieme al fratello non avevano "caratteristiche non conformi a quanto indicato". Al processo per esercizio abusivo della professione medica si sono costituiti parte civile l'Ordine dei medici del Lazio, l'Ordine dei giornalisti (dato che Panzironi infatti di professione sarebbe giornalista scientifico), l'Ordine dei biologi e l'Associazione panificatori di Confcommercio. Tanti sono i seguaci di Panzironi, alcuni dei quali si sono presentati anche in aula. Si tratta di persone che credono fermamente nel suo metodo e sono convinti che li abbia guariti da alcune patologie.

La decisione del Tar che conferma la multa Agcom

La decisione del Tar del Lazio nel confermare la sanzione è stata tuttavia inamovibile. La struttura del programma televisivo trasmesso sul canale Life 120 Chanel si articolava in approfondimenti legati all'origine di alcune malattie riconducibili, secondo i fratelli Adriano e Roberto Panzironi alla dieta mediterranea che è ricca di carboidrati. Ne seguiva la promozione di integratori. Si tratta di caratteristiche che, secondo l'Agcom, sono riconducibili alla pubblicizzazione del metodo e costituenti un potenziale pericolo per la salute. Secondo la sentenza emessa dai magistrati è tuttavia pericoloso collegare l'assunzione di meno zuccheri, l'attività motoria e la perdita di peso alla diminuzione o regressione di patologie gravi come tumori e patologie genetiche. Caso emblematico che ha definitivamente indirizzato la decisione del Tar è stato la testimonianza televisiva di due genitori che hanno raccontato l'esperienza della figlia disabile: "Con gli integratori è migliorata", hanno detto nel merito della dieta Life 120.