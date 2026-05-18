Al GF Vip un aereo contro Renato Biancardi: “Meno attori, più uomini come Raul”, la reazione del concorrente

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A un solo giorno dalla finale del Grande Fratello Vip, la tensione tra le mura di Cinecittà è palpabile. Quella che sembrava essere una solida complicità si è trasformata in una rivalità aperta che vede schierati, su fronti opposti, Renato Biancardi e Raul Dumitras. L'ultimo tassello di uno scontro che va avanti da giorni è arrivato dal cielo, sotto forma di uno striscione aereo che ha mandato in crisi il concorrente napoletano.

La lite per Lucia: "Dici a lei che ha un bel didietro?"

La frattura tra i due concorrenti era già evidente da venerdì scorso, quando Raul aveva espresso forti dubbi sull'autenticità della storia tra Renato e Lucia Ilardo, ipotizzando una mossa strategica in vista della finale. Un'esternazione che Biancardi non aveva digerito, accusando il coinquilino di scarsa lealtà. La situazione è precipitata nelle ultime ore a causa di un apprezzamento giudicato fuori luogo. Raul ha fatto un complimento a Lucia, scatenando la reazione di Renato: “Tu non parlare. Ma un mio amico può dire alla persona con la quale passo le notti ‘che bel didietro interessante'?”. Il commento ha innescato un litigio che ha finito per travolgere anche la stessa inquilina.

Lo striscione pro Raul e il crollo di Renato

A completare il quadro e a destabilizzare definitivamente gli equilibri è stato un aereo destinato a Raul, ma inviato apparentemente dai fan di Lucia. Il testo dello striscione non ha lasciato spazio a interpretazioni: “Lu, più uomini come Raul, meno attori”. Il messaggio, giudicato da gran parte della Casa come un attacco diretto e gratuito a Renato, ha spinto diversi inquilini a fare cerchio intorno a lui. Raimondo Todaro ha cercato di rincuorarlo ricordandogli che "domani siamo liberi", mentre Antonella Elia ha preferito esprimergli la sua vicinanza stringendosi a lui in silenzio. Nonostante l'iniziale facciata di indifferenza, Renato è scoppiato poco dopo, correndo a chiudersi in bagno per isolarsi.

A quel punto Lucia ha cercato di raggiungere il ragazzo, ma l'incontro non ha portato alla tregua sperata. Anzi, la concorrente ha espresso tutto il suo disappunto per l'accostamento fatto dai suoi stessi sostenitori, ribaltando la prospettiva: “Tu stai male per l’aereo, pensa io! Che passo le notti con te e devo leggere queste cose. Non mi dà un’estrema fiducia e poi dico: magari non sto capendo niente”. Un chiarimento mancato che, a un passo dall'atto conclusivo del reality, rischia di compromettere definitivamente i rapporti tra i tre protagonisti di questa edizione.