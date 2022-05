La dedica di Todaro a Serena a poche ore dalla semifinale di Amici, ma la puntata è già registrata Raimondo Todaro a poche ore dalla semifinale di Amici21 ha fatto una dedica alla sua allieva, la ballerina Serena Carella. “Non so come andrà questa semifinale” scrive il maestro ma il gesto non è passato inosservato perché la puntata del Serale è già registrata: è Serena una degli allievi eliminati?

A cura di Gaia Martino

Alla vigilia della semifinale di Amici di Maria De Filippi Raimondo Todaro ha voluto dedicare alcune parole su Instagram alla sua allieva, Serena Carella. Nonostante le anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera, in prima serata su Canale 5, siano già emerse, non si conoscono i nomi degli allievi che si fermeranno ad un passo dalla finale, in programma domenica 15 maggio. Alcuni fan del programma sostengono su Twitter che il messaggio dell'insegnante di ballo sia frutto dell'eliminazione della ballerina.

Il messaggio di Raimondo Todaro per Serena Carella

Raimondo Todaro nelle ultime ore ha aggiornato il suo profilo Instagram per fare una dedica alla ballerina Serena Carella. "Cara Sere, questo era il nostro inizio…": così inizia la mini lettera scritta dal maestro di Amici 21 per la sua allieva.

Una vocina dentro di me diceva di darti una possibilità. La tua gioia nel ballare e quella luce nei tuoi occhi mi hanno convinto e non me ne sono mai pentito. Sei stata forte, non hai mai mollato anche se il tuo percorso era quello più in salita.

Todaro ha proseguito sostenendo di non sapere quale sia l'esito della penultima puntata, lasciando così il dubbio nei fan perché, come ben noto a tutti gli appassionati del programma, il Serale è registrato giorni prima.

Non so come andrà questa semifinale ma sono comunque orgoglioso perché oggi sei così. Ti auguro di realizzare il tuo sogno, ma per me hai già vinto. Grazie per tutto, ti voglio bene.

In molti credono che le parole dell'insegnante siano frutto di un'eliminazione: per molti Serena Carella avrebbe lasciato la scuola, questo spiegherebbe il gesto di Raimondo Todaro che – secondo altri su Twitter – invece potrebbe aver "premiato" la sua allieva, volata in finale.

Le anticipazioni della semifinale di Amici: spoiler

Raimondo Todaro ha lanciato il messaggio per la sua allieva nelle ultime ore, ma la puntata della semifinale di Amici di Maria De Filippi è già stata registrata lo scorso mercoledì. Dopo le numerose sfide tra i sette allievi in gara, soltanto cinque voleranno nella finale in programma domenica 15 maggio. Ma la pagina Twitter Amici News ha reso noti i nomi soltanto i primi tre finalisti che sarebbero stati annunciati in studio. Si tratterebbe di Sissi, Michele e Luigi. Non si sa dunque chi proseguirà la gara sino alla fine o chi sarà eliminato, la puntata è in programma stasera in prima serata su Canale 5.