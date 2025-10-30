La crisi di Rete 4: Tommaso Labate rischia la chiusura a dicembre e Mario Giordano potrebbe tornare al mercoledì

Real Politik di Tommaso Labate sprofonda al 2,8% e Fanpage.it apprende che il progetto è già in discussione, con la tentazione di un ritorno di Fuori dal coro con Mario Giordano nell’infrasettimanale. Servirebbe una svolta, un segnale di inversione di marcia, una luce in fondo al tunnel che, obiettivamente, nessuno riesce a scorgere.

L’avventura di Tommaso Labate su Rete 4 potrebbe concludersi già a dicembre. L’ufficialità non c’è, tuttavia Fanpage.it apprende che le voci su una possibile chiusura anticipata di Real Politik si inseguono da giorni e il 2,8% di share totalizzato nell’ultima puntata, pari ad una media di appena 345 mila spettatori, alimenta i ‘cattivi pensieri’.

A poco serve l’escamotage dell’isolamento dei primi venti minuti per non sovrapporsi a La Ruota della fortuna di Gerry Scotti. Il nuovo programma della penna del Corriere, ingaggiata in estate, non decolla. Un lampo di luce si era intravisto nelle settimane calde delle manifestazioni pro-Gaza, che portarono il 1° ottobre il talk al 5%, ma passato il momento la curva è tornata a scendere inesorabilmente, con il fuggi fuggi del pubblico testimoniato da numeri impietosi.

Di fronte a tale andamento è difficile pazientare, o immaginare che il titolo possa crescere o imporsi. Servirebbe una svolta, un segnale di inversione di marcia, una luce in fondo al tunnel che, obiettivamente, nessuno riesce a scorgere. Poco importa se Real Politik ha portato su Rete 4 volti che la rete non era abituata ad ospitare, come Francesca Albanese, Walter Veltroni, Virginia Raggi e Fiorenza Sarzanini. Da promuovere anche fotografia e scenografia della trasmissione, parecchio curata e definita, che regala un taglio innovativo e differente rispetto alle abitudini della terza rete di Mediaset.

Labate – che non se la cava male – sembra però arenato, bloccato, ammanettato e subisce probabilmente una crisi che in questa fase sta investendo tutta Rete 4. L’appannamento, infatti, sta coinvolgendo Del Debbio, Porro, Berlinguer e Giordano, con quest’ultimo che può comunque incolpare l’ennesimo trasloco subìto (stavolta alla domenica) proprio per lasciare campo libero a “Real Politik”.

Ecco allora che la tentazione di un ritorno di Fuori dal coro nell’infrasettimanale è grossa, dato che l’ex direttore di Studio Aperto raccoglieva praticamente il doppio degli spettatori di Labate. Arrivare fino alla pausa natalizia, significherebbe per Real Politik garantirsi almeno altre sei puntate per tentare il miracolo. Una scadenza, quella delle festività, che nell’autunno 2018 – sempre su Rete 4 – interessò Gerardo Greco, naufragato rapidamente col suo W l’Italia.