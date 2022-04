La Coppa Italia conquista il pubblico e trionfa agli ascolti tv La Coppa Italia ha conquistato i pubblico e di conseguenza gli ascolti tv con quasi sette milioni di telespettatori incollati davanti alla tv.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di martedì 19 aprile, dopo le festività di pasquali, il pubblico si è riposizionato davanti al televisore per intrattenersi durante le fresche serate primaverili. A conquistare la serata con degli ascolti straordinari è la partita di Coppa Italia, tra Inter e Milan, che ha sfiorato i sette milioni di telespettatori, confermando che il calcio riesce sempre a conquistare i telespettatori, appassionati e non. Per quanto riguarda gli altri show della prima serata, la fiction francese "La Scogliera dei Misteri" è in discesa rispetto ai risultati della prima puntata, chi continua a calare è La Pupa e il Secchione che non arriva nemmeno ai due milioni di telespettatori. Tra i talk della serata, invece, se la giocano Cartabianca e diMartedì, ma sembra che il programma di Bianca Berlinguer, seppur di poco, abbia la meglio rispetto a quello di Floris, sebbene non sia un risultato scontato, dal momento che la trasmissione di La7 ha un suo seguito costante.

Ascolti tv martedì 19 aprile 2022

Nella serata di ieri, martedì 19 aprile 2022, su Rai1 la fiction francese La Scogliera dei Misteri è stata vista da 3.205.000 spettatori ovvero il 14.4% di share. Su Canale 5 la semifinale di Coppa Italia Inter-Milan ha interessato 6.890.000 spettatori registrando il 28.9% di share. Su Rai2 Piacere sono un po’ incinta è stata la scelta di 1.086.000 spettatori segnando il 4.8% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione Show ha raccolto davanti al video 1.187.000 spettatori arrivando al 7.7% . Su Rai3 Cartabianca è stato visto da 1.208.000 spettatori arrivando ad uno share del 6.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro registra 872.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 diMartedì ha segnato 1.148.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su Tv8 Spider-Man: Far from Home tocca i 477.000 spettatori con il 2.2% di share.