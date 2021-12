“La cena di Natale con il cugino No Vax”, il monologo di Edoardo Leo a Propaganda Live

Ospite della puntata di Propaganda Live di venerdì 17 dicembre, l'attore Edoardo Leo, che ha recitato un monologo dal titolo "Il Natale e i parenti No Vax", che ha cercato di raccontare con ironia la stretta attualità delle imminenti riunioni di famiglia natalizie con la possibilità di incrociare a tavola un cugino negazionista e contrario ai vaccini.

È uno di quei venerdì di dicembre in cui tua madre ti invita a cena senza motivo, perché l’invito solito è la domenica a pranzo, invece a pochi giorni dal Natale: “Vieni a cena venerdì?”. Strano pensi, magari mi deve dire qualcosa e invece la cena se ne va via senza annunci particolari, tranne poche cose che ti poteva dire anche nella chat di famiglia, quel posto in cui ti svegli e spingi una faccina a casa, tanto tra anniversari, compleanni e onomastici qualcuno lo becchi. Poi mentre lei sparecchia intuisci uno strano silenzio, che provi a coprire con un “Ma che mangiamo il 24 sera?”, dalla cucina arriva una risposta assurda “Qualcosa faremo”. Come qualcosa faremo? Ti convinci che c’è un problema serio, allora poni la seconda domanda: “Quanti siamo?”. Anche lì tua madre risponde con finta naturalezza ma intuisci una leggera incrinatura nella voce, tira giù una lista e ci stanno tutti quelli che ci sono sempre stati, in più però ci sono tuo zio Attilio con zia Susanna e tuo cugino Andrea con la moglie. E sei contento perché stanno al paese e non sempre puoi vederli, e poi Andrea ti sta proprio simpatico, da ragazzino eravate amici e quando vi vedete sono sempre baci e abbracci. Questo lo pensi mentre tua madre ti porta il caffè con la mano tremolante, sorseggi il caffè e fai congetture: forse quest’anno non le va di cucinare e vuole che la porti al ristorante. Poi ripensi agli invitati e improvvisamente ti viene a mente una cosa che tuo cugino Andrea aveva scritto su Facebook: “Il vaccino per un virus che non esiste? Allora non esiste nemmeno il vaccino”. Era proprio così la frase perché te lo ricordi bene che hai pensato “ma guarda sto coglione” e l’ha scritta tuo cugino Andrea e tuo cugino è intelligente, da piccoli poi, essendo figli unici, vi eravate addirittura detti che più che cugini eravate fratelli. La tua testa va in confusione e ti chiedi: come ne esci tu che ti sei fatto la terza dose in anticipo e sei uscito fuori da centro vaccinale dicendo “non vedo l’ora de fà la quarta” e a casa mia “no vaccino, no party”, dall’avere a cena uno che scrive quelle cose. Come si comporta l’uomo democratico, sensibile e comprensivo che sei sempre stato di fronte a una cosa del genere? Cerchi una via d’uscita La prima è dire a tua madre che, essendo anziana, non possiamo permetterci di ospitare uno che rischia di portarci in casa una carica virale altissima, ché tu lo sai bene che anche i vaccinati possono contagiare ma di meno. Allora dici “non c’è nessun problema, basta che il 24 mattina Andrea e sua moglie si fanno un bel tampone, non è per me, è una questione di rispetto per te mamma e per zia Marisa che è pure più grande di te". E tu pensi che tuo cugino sarà anche contro i tamponi, non se lo farà mai, cena di Natale salvata, e invece tua madre ti dice che Andrea non ha problemi e che il tampone se lo fa. Ma il punto non è quello, è che a te ti rode il culo che tu ti sei vaccinato e lui no, e anche se lo hai fatto convinto pensando che sia sicuro, tu ti senti un martire e lui un paraculo. […] Il 24 arriva con una velocità inimmaginabile e tu non hai fatto altro che studiare tutte le possibili risposte che darai ad Andrea sulla validità dei vaccini, hai studiato le percentuali dei ricoverati tra no vax e pro vax, sai tutto, perché tu sai che Andrea a un certo punto dirà qualcosa. […] Andrea entra e per prima cosa mostra il risultato del tampone, non provocatorio, dice solo “Cugì, so sano come un pesce” e ti abbraccia sincero. È tranquillo e gentile e questa cosa ti fa rodere il culo ancora di più. La cena è una partita a scacchi di non detti, di silenzi, un western di Sergio Leone, sembra il Natale del 2018, appena la piega del discorso sta virando su una qualsiasi attualità, tua madre caccia un antipasto. Ha staccato l’antenna del televisore, ha nascosto i giornali, ha isolato la casa come un fortino, così può succedere qualsiasi cosa tranne nominare la parola vaccino. Quando zio Attilio nomina la coda alla vaccinara, c’è un attimo di gelo, che tua madre spegne stappando uno spumante a caso, ma tu aspetti perché pensi che a quel punto Andrea una battuta la farà, non è possibile non dirà qualcosa. Ma lui non la fa, anzi scherza, ride, e la cena si conclude con un nulla di fatto, nessuna tensione, nessun litigio. Alla fine lui zitto, tu zitto, hai salvato il santo Natale e un po’ ci resti male perché hai studiato per giorni gli approfondimenti di virologi mondiali e le opinioni di grandi epidemiologi, e invece arrivi alla tombola come uno sconfitto. Tieni il cartellone cercando di fare anche un po’ il simpatico: 47 morto che parla, 33 gli anni di Cristo, 90 LA PAURA. E lì lo guardi e sei chiaramente provocatorio, lo ridici 90 LA PAURA e lui ti risponde “quaterna”, cioè non solo non ha abboccato, t’ha pure levato i sordi. È praticamente finita, poi dal sacchetto tiri fuori un numero apparentemente innocuo, il 19, che nella smorfia napoletana sarebbe ‘a risata. Non resisti, è più forte di te, 19 IL CORONAVIRUS. La risposta è quella che volevi: “non c’è” ma in realtà tuo cugino si riferiva alle sue cartelle ma tu non aspettavi altro e parti all’attacco, da negazionista in poi gli dici tutti gli insulti possibili insieme a quei famosi dati, che sono numeri, non si possono controbattere, ma lui è preparato. E ribatte con altri dati assurdi, anche da un punto di vista matematico, che non si sa dove ha preso, poi a un certo punto cita come fonte il suo amico Gianni che ha lavorato 9 anni alla Pfizer e tu ti ricordi che sto Gianni però montava i condizionatori alla Pfizer, ma intanto questi dati fanno colpo su tutti i parenti, che iniziano a guardarti male, a te non a lui. Improvvisamente sembra che lui c’ha ragione e tu sembri un povero stronzo che ha creduto alla verità di Stato. Non puoi nemmeno mandarlo a quel paese ché ti fa male ancora il braccio per la terza dose. Nel fuoco incrociato di insulti, esce zio Attilio che nel frattempo si è vestito da babbo Natale e non sa quello che è successo, vede solo volare pezzi di torrone e insulti. E allora io tuono “E allora se credi a tutte ste cazzate sui vaccini, credi pure a babbo Natale, babbo Natale non esiste, coglione!” e tutti i bambini presenti iniziano a piangere disperati, mentre il più piccolo pensa ‘oh dio, ma babbo natale è mì zio Attilio?”. Il resto è la cronaca di un litigio che somiglia a quelli dei talk show che detesti tanto e sui quali cambi canale. Quando tutti vanno via, ti ritrovi seduto sulla sedia della cucina a chiederti quando è successo che ti sei trovato d’accordo con il pensiero della maggioranza delle persone e com’è successo che ti sei insultato con uno a cui volevi bene, e che dice di stare in una minoranza di “resistenti”. Resistente lui, e tu un reazionario servo delle multinazionali farmaceutiche. Vai in confusione più di prima, eppure tu sai di avere ragione, sai che la cosa giusta è fare quello che hai fatto, ché l’hai fatto per te e non solo, l’hai fatto per gli altri ma non solo. L’hai fatto per buon senso, una frase che non hai mai sopportato, una di quelle frasi retoriche che ti diceva tuo padre e che improvvisamente prende senso. Alzi gli occhi, vedi tua madre in piedi e ti dice solo “è avanzata un sacco de roba” e poi mentre va verso la cucina aggiunge “tu che sai smanettare su internet, prenotami già la quarta dose”. Tu sorridi, togli l’uvetta al panettone e pensi “ma quanto è bello il Natale”.