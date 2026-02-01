La beffa per Jonathan ad Affari Tuoi: accetta l’offerta e butta via un pacco che valeva cinque volte la vincita

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jonathan dal Piemonte è il concorrente di Affari Tuoi della partita di domenica 1 febbraio. Una serata, quella del programma condotto da Stefano De Martino, che si apre subito con una serie di chiamate fortunate, che indirizzano la gara in un verso positivo per lui. Dopo i primi cinque tiri, con tre rossi e due blu pescati, arriva per lui la prima offerta del dottore da 38mila euro. Jonayhan ringrazia ma non può che rifiutare, avendo tutti i pacchi rossi principali a disposizione. Il primo tiro della seconda tranche è però pesante, se ne vanno i 100mila euro, compensati successivamente dagli occhiali da pioggia. Dal dottore arriva la prima proposta di cambio della serata. Anche questa rifiutata.

La partita di Jonathan

Si torna a chiamare e il primo pacco aperto sorride al concorrente, dentro ci sono i 200 euro. L'onda positiva prosegue con la chiamata successiva, quella della ballerina, con Martina Miliddi che arriva in studio. L'ultima chiamata di questa trance porta via il pacco da 75mila euro. La partita resta in equilibrio con quattro pacchi blu e tre rossi, più pacco nero rimasti in gioco. L'offerta del dottore resta invariata rispetto alla prima: 38mila euro. Jonathan non vuole saperne, rifiuta e va avanti. Quindi fa un altro tiro e se ne va un pacco blu, quindi la sua situazione migliora e il dottore propone il cambio, ma c'è ancora il no del concorrente. La chiamata successiva, però, devia il corso della storia di questa partita perché se ne vanno i 300mila euro e a questo punto l'offerta del dottore scende in modo considerevole: 20mila euro. Ma anche qui, Jonathan dice no.

Il cambio fondamentale del concorrente

Alla chiamata successiva il concorrente pesca il pacco nero, ma la fortuna è con lui perché dentro c'erano 50 euro. Anche se sarebbe stato meglio conservarlo, perché avrebbe dato più chance di strategia al concorrente. Il dottore propone il cambio e qui Jonathan si fa convincere. Cambia il pacco e va subito a scoprire cosa avesse pescato: c'era Gennarino e può sorridere. Arriva un nuova offerta del dottore da 25mila euro, ma Jonathan dice no anche questa volta. Alla chiamata successiva se ne va un pacco blu e quindi la situazione si riequilibra: ora restano un pacco blu e due rossi, di cui uno da 200mila euro. L'offerta del dottore prima dell'ultimo tiro è di nuovo da 38mila euro. Qui il concorrente vacilla e alla fine cede, accettando la cifra e mettendola in cassaforte.

La beffa finale

Ma a questo punto nasce la curiosità su quello che sarebbe accaduto qualora avesse proseguito la sua corsa e la scoperta è più che amara, perché nel pacco che aveva pescato con il cambio di pochi minuti prima, Jonathan aveva trovato i 200mila euro. Una partita che si chiude con soldi sicuri, ma anche un profondo amaro in bocca.