Jovanotti va da Fiorello in bici e perde il cellulare per strada, il video a Viva Rai2 Jovanotti è ospite della puntata di VivaRai2 di lunedì 8 maggio. Il cantante arriva a Via Asiago in bicicletta e durante il tragitto perde il suo cellulare che, però, viene recuperato.

A cura di Ilaria Costabile

Una mattinata piuttosto movimentata quella di Jovanotti che, per andare da Fiorello a Via Asiago e presenziare ad una puntata di Viva Rai2, ha perso il cellulare mentre raggiungeva il posto in bicicletta. Anche le disavventure, fortunatamente, possono avere un lieto fine e nel frattempo si possono anche fare incontri inaspettati.

Jovanotti perde il telefono in bicicletta

Le telecamere dello show, infatti, che stavano riprendendo l'arrivo di Jovanotti in Via Asiago, in sella alla sua bicicletta, ormai mezzo di trasporto preferito dell'artista toscano, hanno immortalato anche il momento in cui si è accorto di aver perso il telefono. Lorenzo Cherubini, infatti, resosi conto di aver perduto il cellulare si volta all'indietro per individuare il posto in cui è caduto, ma nel momento esatto in cui si gira con la sua bicicletta, una vespa passa accanto allo smartphone che giace al suolo. Fortunatamente, però, il guidatore riconoscendo il cantante in bici e intuendo cosa fosse accaduto ha recuperato l'oggetto perduto, per poi in un secondo momento consegnarlo al legittimo proprietario.

L'incontro di Jovanotti con il suo sosia

Il cantante arriva a Via Asiago, ma prima di entrare nel glass e chiacchierare con Fiorello è il momento di una performance per Jovanotti, che incontra così anche alcuni fan posizionati lì dalle prime ore del mattino. Si tratta ovviamente dell'esibizione con Tofu, il rapper impersonato da Rosario Fiorello, che ormai accompagna ogni suo ospite musicale. Ma c'è anche un momento piuttosto esilarante, quando il cantante incontra il suo sosia e su incitazione del conduttore siciliano, gli si avvicina e lo abbraccia: "Ma è incredibile davvero, sono uguali" grida Fiorello dal glass, per poi aggiungere: "Signori guardateli lì, ecco a voi Jova e Notti", scatenando l'ilarità del pubblico che ha assistito a tutta la scena.