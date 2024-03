Josh Rossetti contro Sergio D’Ottavi: “Stringe i polsi a Greta, esagera con la forza quella scimmia” Il rapporto tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi ha fatto storcere il naso a Josh Rossetti. Quest’ultimo tra le IG story ha accusato il concorrente di aver “esagerato con la forza” con sua sorella. Nell’ultimo confronto tra i due inquilini però, Greta ha dichiarato: “La gente pensa male se mi stringi i polsi o facciamo allusioni? Lo faccio anche con i miei amici”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Josh Rossetti nelle ultime ore si è scagliato contro Sergio D'Ottavi, concorrente del Grande Fratello vicino a Greta, accusandolo di aver fatto male alla sorella usando la forza. Ha mostrato un video nel quale la concorrente si lamenta con il suo inquilino mentre le stringe le braccia: "Greta gli dice ‘mi fai i lividi' e lui risponde ‘te ne faccio altri'. Un uomo non fa venire i lividi a una donna. Non provate ora a difendere l'indifendibile". Dai video che circolano in rete registrati dalla diretta del reality è possibile però seguire un confronto tra i due concorrenti nel quale Greta commenta: "La gente pensa male se mi stringi i polsi o facciamo allusioni? Lo faccio anche con i miei amici. Non voglio rovinare il nostro rapporto".

Le accuse di Josh Rossetti a Sergio D'Ottavi

Josh Rossetti nelle ultime ore ha accusato Sergio D'Ottavi di aver usato la forza contro la sorella. Ha condiviso un video tra le stories che mostra il concorrente mentre stringe i polsi a Greta: "Quella specie di scimmia dice di volere bene a mia sorella, le stringe i polsi. Greta gli dice ‘mi fai i lividi' e lui risponde ‘te ne faccio altri'. Un uomo non fa venire i lividi a una donna. Avvocati andate avanti a difendere l'indifendibile che a mia sorella ci penso io. Se sentite la redazione, lo riprende. Ma se non ci fosse stata la redazione? Se lei ti dice lasciami e tu rispondi ‘te ne faccio venire di più' allora no. Ho visto il video di dopo, va da lei e le controlla i polsi. Vuol dire che ha esagerato con la forza" ha dichiarato tra le stories di Instagram. Poi, riferendosi ad un confronto tra i due riguardo la possibilità di dormire insieme, ha aggiunto: "Io sono un manipolatore, ma il vostro amico Sergio mi batte alla grande. Questo continuo lavaggio del cervello che sta facendo a una ragazzina, questa è pressione psicologica".

I video e il confronto tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi

I telespettatori su X stanno commentando la vicenda facendo notare al fratello della Rossetti che, in realtà, a dare inizio al ‘gioco della lotta' sarebbe stata Greta. "Dai Greta, no. Mi fai male" dice lui, "Faccio come fai tu. Mi hai insultato, hai detto che ho il sedere come un asse da stiro", risponde lei.

In un confronto avuto nel pomeriggio sul loro rapporto, Sergio D'Ottavi ha invitato la sua inquilina ad essere se stessa, senza farsi frenare dalle telecamere. "Facendo così diventa contraddittorio il tuo essere. Se tu hai paura di quella cosa, quello che noi facciamo..". Greta Rossetti ha così risposto: "Perché mi stringi i polsi, scherziamo e alludiamo? Lo faccio anche con i miei amici. Non voglio rovinare il mio rapporto con te. Se corro lo rovino, non voglio vivermelo qui dentro. Se mi metto nel letto con qualcuno, creo un'intimità. Dal prendermi i polsi così a metterci nel letto c'è differenza".