Jonas rifiutato da Giulia al GF, lui si sfoga: “Ma quanto può essere st***za una donna che me la fa credere così tanto?”

Jonas Pepe al Grande Fratello 2025 si conferma ancora come uno dei concorrenti più divisivi di questa edizione. Dopo la rissa sfiorata con Omer Elomari, il gieffino si è lasciato andare a lungo sfogo contro Giulia Soponariu, accusandola di averlo illuso e avergli fatto credere che tra loro potesse esserci più di una semplice amicizia. Le parole: "Ma quanto può essere stronza una donna che me la fa credere così tanto? E se davvero mi piaceva?".

Il confronto tra Jonas Pepe e Giulia Soponariu

I due inquilini si erano avvicinati molto negli ultimi giorni, tanto da lasciar pensare al concorrente che tra loro potesse nascere una frequentazione. In un confronto avvenuto nelle ultime ore, però, la modella gli ha spiegato di vederlo solo come un amico. "Quindi noi siamo amici", ha detto Pepe. "Ma stai scherzando? Tu pensi che da parte mia ci sia di più?", ha ribattuto Giulia. Per poi aggiungere: "Io pensavo fosse il contrario, credevo che da parte tua ci fosse qualcosa di più".

Lo sfogo del gieffino

Jonas, però, sembra non aver digerito bene le parole della modella torinese. Tanto che poche ore più tardi, confrontandosi con gli altri inquilini, ha speso dure parole dei suoi confronti: "Ma quanto può essere st***za una donna che me la fa credere così tanto? E se davvero mi piaceva? Mi ha fatto tutto il tempo gli occhioni dolci, veniva da me, e poi mi fa questo gioco". Commenti che hanno da lì a poco creato non poche discussioni sui social.

Giulia, tuttavia, sembra non essere la sola a dare segnali discordanti in temi amorosi. Lo stesso Jonas, infatti, qualche giorno prima sembrava essersi concentrato su tutt'altra personalità: quella di Rasha Younes. Definendola, oltre che una bellissima ragazza, una persona realmente in grado di attirarlo a livello mentale: "Non penso di provarci subito – aveva addirittura sostenuto – siamo in un contesto diverso e fare qui il primo passo non è come farlo fuori”.