Ivano dei Cugini di Campagna litiga con l’occupante abusiva della sua casa, poi lancia una scarpa: “Dice bugie”

Lite in diretta ai Fatti Vostri tra Ivano Michetti dei Cugini di Campagna e la donna che occupa abusivamente la sua abitazione a Roma. Il chitarrista ha perso la pazienza davanti all’ennesima promessa di lasciare l’appartamento e ha lanciato una scarpa: “Dice bugie, gliela tiro”.

Momenti di tensione in diretta a I Fatti Vostri, nella puntata in onda il 3 febbraio su Rai2. Ivano Michetti de I Cugini di Campagna ha litigato in diretta con la donna che occupa abusivamente il suo appartamento a Torpignattara (Roma) dal 2021. Arrabbiato per la situazione, il chitarrista si è tolto una scarpa in studio e ha fatto il gesto di lanciarla contro Samia, l'occupante, gridando: "Dice bugie, io gliela tiro".

Ospite de I Fatti Vostri, Ivano Michetti ha ripercorso con Anna Falchi la complicata vicenda dell'occupazione abusiva del suo appartamento a Roma, zona Torpignattara. Dal 2021 all'interno vive una signora tunisina di nome Samia con i suoi tre figli, due minorenni e uno di 22 anni, che sta scontando gli arresti domiciliari. Lo studio ha dato la linea all'appartamento, dove si trova in collegamento la donna in questione con un inviato del programma Fabio Lippolis. "Ho affittato l'appartamento a un signore iracheno di nome Kuwa, che poi è andato via senza più tornare e ha smesso di pagare l'affitto. Ho mandato mio figlio a controllare e ho scoperto che questa simpatica ragazza stava occupando la casa", ha spiegato Ivano Michetti. Il precedente inquilino avrebbe subaffittato l'appartamento alla donna senza un regolare contratto.

Stanco della situazione, pur di risolverla, il chitarrista de I Cugini di Campagna ha offerto 2mila euro alla donna: "Inizialmente sembrava aver accettato, poi me ne ha chiesti 5mila e mi sono arrabbiato". "Mi dispiace ma non sta dicendo la verità. Sono una mamma da sola con dei bambini, nessuno vuole affittarmi", ha spiegato. Nel frattempo la donna ha riportato in Tunisia i due figli minorenni, ma sostiene di non poter andare via fino a quando non scadranno gli arresti domiciliari del primo figlio. La data è stata stabilita: "La pena terminerà il 17 marzo. Mi hanno dato una data, il 24 marzo esco di qua".

Michetti è contento che finalmente il termine sia stato annunciato, anche se non ci crede perché già in passato era accaduto senza che cambiasse nulla. Poi si è lasciato andare a un commento sulla donna: "A me sembra che sia lui ad avere come figlio lei". "L'importante è che esco da casa tua, nella vita faccio il ca**o che mi pare", ha risposto la donna. A quel punto, in studio, il chitarrista si è tolto la scarpa e ha minacciato di lanciarla contro Samia: "Gliela tiro perché dice bugie".