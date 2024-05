video suggerito

Isola dei famosi spagnola: la doccia hot dei due naufraghi diventa virale Nella puntata dell'Isola dei Famosi spagnola (Supervivientes) due concorrenti hanno ricevuto come ricompensa la possibilità di farsi una doccia con acqua dolce. I naufraghi, però, ne hanno approfittato per trasformare l'occasione in un momento hot.

Nella puntata di domenica 26 maggio dell'Isola dei Famosi spagnola (Supervivientes), in onda su Telecinco, due concorrenti hanno ricevuto come ricompensa la possibilità di farsi una doccia con acqua dolce. Occasione che i due naufraghi hanno trasformato in un momento bollente, strofinandosi a vicenda nelle parti intime. Le immagini, commentate in diretta dall'inviata sull'Isola, hanno fatto il giro del web, diventano virali.

"Io e Rubén possiamo strofinarci a vicenda"

Gorka Ibarguren e Rubén Torres si sono resi protagonisti di un siparietto "hot" all'Isola dei Famosi spagnola. Dopo aver vinto una prova (che consisteva nel 3 minuti in apnea), Gorka è stato premiato con la possibilità di farsi una doccia con acqua dolce e shampoo, una ricompensa che avrebbe potuto condividere con uno dei naufraghi del reality. La sua preferenza è quindi ricaduta su Rubén: "Se scegliessi una donna verrei frainteso. Almeno con lui possiamo strofinarci a vicenda".

Il video virale della "doccia hot" a Supervivientes

La scena della doccia tra i due naufraghi – che aveva come sottofondo canzoni come Macho Man dei Village People – ha fatto subito il giro del web, diventato virale sui social. Gorka e Rubén, infatti, non si sono limitati a lavarsi petto, spalle e schiena. La situazione si è fatta "bollente" quando Rubén si è abbassato il costume, coprendosi poi le parti intime, per farsi schiaffeggiare e insaponare il lato b. Una scena che è stata subito commentata dall'inviata Laura Madrueño: "Meno male che è già mezzanotte passata… Stavo per chiederti se volessi toglierti il costume da bagno, ma non è stato necessario". Gorka ha replicato: "Sembra una sciocchezza, ma passare 80 giorni senza acqua dolce...". Sia il pubblico in studio che gli altri naufraghi hanno assistito alla scena facendo battute e ridendo di quanto stesse accadendo.