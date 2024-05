Edoardo Franco e la fidanzata Valentina sull’Isola: “Abbiamo fatto l’amore in bagno al karaoke”

video suggerito

Nella puntata di domenica 26 maggio dell'Isola dei Famosi, Edoardo Franco e la fidanzata Valentina hanno dovuto rispondere a tre domande sul loro rapporto, svelando alcuni dettagli della loro relazione.

Nella puntata di domenica 26 maggio dell'Isola dei Famosi, Edoardo Franco e la fidanzata Valentina sono stati sottoposti a una prova che testasse la loro affinità. Quanto si conoscono veramente? I due, spalla contro spalla e con una lavagnetta in mano, hanno dovuto rispondere a tre domande di Elenoire Casalegno riguardanti la loro loro storia d'amore. Edoardo e Valentina avrebbero ricevuto una ricompensa solo se entrambi avessero risposto correttamente (dando cioè le stesse risposte) a tre domande su tre.

Le domande di Elenoire Casalegno alla coppia

Poco prima di iniziare la prova, sia Valentina che Edoardo ammettono di essere tesi. "Ho paura ma ti amo lo stesso" confessa Edoardo Franco. La prima domanda è sulla location del primo bacio e su chi abbia preso l'iniziativa tra i due. Entrambi scrivono "un locale a Milano". Vladimir Luxuria chiede allora il racconto del bacio e quando Valentina si rifiuta di entrare nel dettaglio, interviene Edoardo Franco. "In realtà l'ha rifiutato e mi ha dato uno schiaffo ma io ho continuato a provarci assiduamente. La mattina dopo ci sono riuscito" spiega il concorrente. "Immagina uno che non conosci e che ti arriva così, gli ho detto ‘ma che fai?‘" Aggiunge Valentina. Un modo di fare approvato dalla conduttrice dell'Isola, che chiarisce: "Brava, non devi concederti subito!". La seconda domanda è su quale sia la cosa che alla coppia piace fare insieme. Edoardo Franco scrive "l'amore" mentre Valentina "andare a cena insieme". L'ex vincitore di Masterchef scherza: "Vabbè però tra andare a cena insieme e fare l'amore passa solo il tragitto!".

La vittoria di Edoardo Franco e Valentina

La terza domanda è su quale sia stato il posto più strano dove hanno fatto l'amore. Il quesito scatena subito l'ilarità del pubblico in studio a causa di una chiarimento chiesto da Valentina: "Ma noi due insieme? Io ne avrei un po'". Entrambi scrivono "in bagno al karaoke", aggiudicandosi il premio: una cena insieme nell'accampamento. Valentina, dopo la vittoria, lancia un appello: "Papà ti prego non guardare! Che schifo".