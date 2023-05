Isola dei famosi 2023, Corinne Clery è l’eliminata della puntata del 29 maggio Nella puntata dell’Isola dei famosi 2023, trasmessa lunedì 29 maggio, Corinne Clery è stata eliminata. Ha perso la sfida al televoto contro Nathaly Caldonazzo, Luca Vetrone, Pamela Camassa e Marco Mazzoli e si è rifiutata di restare sull’ultima spiaggia.

A cura di Redazione Spettacolo

Lunedì 29 maggio, Canale5 ha trasmesso la settima puntata dell'Isola dei famosi 2023. L'Isola di Sant'Elena, dimora dei naufraghi Gian Maria Sainato e Helena Prestes, è stata chiusa. Dopo aver vinto una prova, i due concorrenti sono rientrati in gioco su Playa Fantasma. Mentre Corinne Clery è stata eliminata, ha perso la sfida al televoto contro Nathaly Caldonazzo, Luca Vetrone, Pamela Camassa e Marco Mazzoli.

Chi è l'eliminato della puntata del 29 maggio dell'Isola dei Famosi

I naufraghi di Playa Fantasma, che si sono sfidati al televoto, sono stati Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo, Luca Vetrone, Pamela Camassa e Marco Mazzoli. Ad avere la peggio è stata Corinne Clery. Ecco le percentuali, la domanda a cui gli spettatori hanno risposto è stata "Chi vuoi salvare?":

Marco Mazzoli 54%;

Pamela Camassa 21%;

Nathaly Caldonazzo 10%;

Luca Vetrone 8%;

Corinne Clery 7%.

Quando è stata data a Corinne Clery la possibilità di restare sull'Ultima Spiaggia, ha detto di non sentirsela. Ha preferito tornare in Italia: "Non potrei dare niente di più, vi ringrazio, è stata un'esperienza meravigliosa, però torno a casa".

Cos'è successo nella settima puntata dell'Isola dei famosi 2023

Nella settima puntata dell'Isola dei famosi 2023, trasmessa lunedì 29 maggio, Ilary Blasi, con Vladimir Luxuria e Enrico Papi hanno assistito a sfide e confronti tra i naufraghi. Helena Prestes, dopo un acceso confronto, si è battuta contro Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia e si è guadagnata il diritto di tornare in gioco insieme a Gian Maria Sainato. L'Isola di Sant'Elena è stata chiusa per sempre. Ilary Blasi è apparsa insofferente al buonismo dei naufraghi e ha rimproverato chi litiga per tutta la settimana e poi, in diretta, si scambia affettuosi abbracci. Cristina Scuccia ha ricevuto un messaggio dalla madre. Poi, lo scontro tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero, che in diretta non si sono risparmiati, rivolgendosi pesanti insulti. Infine, Marco Mazzoli ha ricevuto una sorpresa, ma per ottenerla ha dovuto fare la ceretta in diretta.