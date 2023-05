Ilary Blasi rimprovera Mazzoli e Lo Cicero: “In diretta vi abbracciate e dopo ve ne dite di ogni” All’Isola dei famosi 2023, Ilary Blasi è stanca del buonismo dei naufraghi, che litigano nel corso della settimana poi decantano stima e amicizia in puntata.

A cura di Daniela Seclì

Nella settima puntata dell'Isola dei famosi 2023, trasmessa il 29 maggio, c'è stato un confronto tra Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero. Il conduttore radiofonico, in settimana, ha detto: "Lo Cicero si è montato la testa, pensa di essere Ironman" e lo ha accusato anche di "usare parole a vanvera" e di non saper parlare in italiano. Andrea ha detto di Mazzoli: "Non è vegano, la carne la mangia, è vegano per capriccio. È vegano e animalista quando vuole". In diretta, il confronto tra i due naufraghi.

L'accusa di Vladimir Luxuria ad Andrea Lo Cicero

Vladimir Luxuria ha accusato Andrea Lo Cicero di non essere trasparente: "Chi non ha le pal*e, parla alle spalle". La replica di Andrea è stata: "Probabilmente in alcune situazioni parlo alle spalle, in altre parlo in faccia". Mazzoli è stato chiamato a dire la sua:

Fa un po' parte del gioco fare questa cosa, ci siamo chiariti, ci ero rimasto male del fatto che lui dubitasse del mio essere vegetariano o vegano. Ho fatto una scelta con mia moglie. Ma se io volessi mangiare una bistecca grossa così, non sono fatti tuoi.

Ilary Blasi spazientita dal buonismo dei naufraghi

Enrico Papi ha detto di trovare Marco Mazzoli "stratega". Ma il conduttore radiofonico si è difeso: "Sono spontaneo, ho provato a tirare fuori il vero Marco, non quello della radio. Da solo, senza Paolo, riesco a essere più me stesso. Non c'è una strategia. Adesso con Andrea ci siamo chiariti, ci abbracciamo, abbiamo passato dei pomeriggi bellissimi". Ilary Blasi si è spazientita: "La strategia che avete è che in puntata vi abbracciate e finita la puntata ve ne dite di ogni". Vladimir Luxuria le ha dato ragione: "Ve ne siete detti di ogni e oggi fate gli amici, non ci crediamo". Ma Mazzoli ha assicurato: "Non ci seguite con attenzione, noi passiamo i pomeriggi insieme a parlare anche degli altri".