Cristina Scuccia e la sua relazione, la madre all’Isola dei Famosi: “La tua felicità è la mia” All’Isola dei Famosi l’ex suora riceve un messaggio di sostegno di sua madre: “Non avevo dubbi che sarebbe stato così”.

A cura di Andrea Parrella

Sono giorni particolari per Cristina Scuccia. Dopo aver rivelato di avere una relazione con una persona, l'ex suora ha ricevuto una sorpresa all'Isola dei Famosi, nella puntata di lunedì 29 maggio. A inviarle un messaggio è stata la madre, che è venuta a conoscenza della relazione della figlia proprio attraverso il programma, cosa nei confronti della quale Scuccia aveva mostrato una certa preoccupazione. Le parole della madre, tuttavia, sono state di totale comprensione:

Come dice Papa Francesco, l'amore per una figlia è un grande dono e la tua felicità è la mia. Qui ti seguiamo tutti, i nipotini non vedono l'ora di rivederti. Spero queste mie righe possano arrivare a te. Aspetto il tuo ritorno per abbracciarti e parlare da sole di ciò che desideri. Sarò sempre con te.Parole che hanno commosso Cristina Scuccia, grata del messaggio ricevuto.

In lacrime, la naufraga ha confessato: "Non avevo dubbi che sarebbe stato così, so quanto mia mamma mia ama, so che vuole la mia felicità. Ho già vissuto un cambiamento radicale, temevo di deluderla e lei ha capito la mia scelta, anche mio padre prima di morire mi aveva capita. "È nostra figlia, dobbiamo accettare tutto ciò che desidera", diceva". Spero di poter parlare con mia madre fuori da qui di questo amore che non vedo l'ora di ritrovare quando uscirò e che al momento voglio custodire, perché è una cosa nuova che sta nascendo, anche dentro di me".

Ilary Blasi ha chiesto a Cristina Scuccia cosa stia provando in questi giorni, dopo aver rivelato pubblicamente le sensazioni che vive nelle ultime settimane, compreso il desiderio di maternitàdi cui ha parlato ai suoi compagni di viaggio: "Sentimenti così forti non li ho mai provati nella mia vita, in adolescenza ho avuto storie, ma non così importanti. Mi trovo anche in imbarazzo a oarlare di sentimenti dopo il mio percorso. Spero di poter far conoscere questa persona a mia madre".