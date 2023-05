Cristina Scuccia: “Ho sognato un neonato, avverto un forte desiderio di maternità”

All'Isola dei famosi 2023, Marco Mazzoli ha improvvisato un'intervista con Cristina Scuccia. L'ex religiosa si è confidata, rivelando di avvertire un profondo desiderio di maternità ed è tornata a parlare della persona che le fa battere il cuore. A Mazzoli ha detto: "Hai saputo che sono fidanzata? Che c'è una persona che mi aspetta fuori? Non lo sapevi, c'è una persona fuori che mi aspetta da poco prima che io venissi all'Isola".

Cristina Scuccia, nella nuova puntata di Radio Isola, format creato da Marco Mazzoli con jingle intonato dai Jalisse, ha confidato di avere fatto un tenero sogno, che l'ha spinta a riflettere. Quando le è stato chiesto se con la persona che ama ci siano dei progetti, la concorrente dell'Isola dei famosi 2023 ha replicato:

Cristina Scuccia, senza scendere troppo nei dettagli, è tornata a parlare della persona che le fa battere il cuore: "L'unica cosa che posso dire è che quando guardo il mare penso a questa persona. Mi ha detto: "Quando vedrai il confine tra cielo e mare lì ci sono io, in quel confine lì. Allora, ogni volta che vedo questo confine, penso a questa persona". In diretta, aveva dichiarato a Ilary Blasi:

L'amore è bello. Ho trovato una persona importante e non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa. In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare quest'avventura ho conosciuto questa persona. Non mi va tanto di parlarne perché è una cosa preziosa. È un germoglio e i germogli vanno protetti. Non sono abituata a parlare d'amore in questo senso. L'amore è bello. Ho trovato una persona importante. Qui è difficile tenersi le cose dentro, soprattutto le cose belle. Io non sto facendo niente di male, io sto amando e penso che sia la cosa più bella del mondo.