Cristina Scuccia: “Ho una persona, vive in Spagna e la voglio proteggere” La ex suora confida di aver iniziato una relazione sentimentale poco prima dell’inizio dell’Isola: “Vive in Spagn, è un germoglio e lo voglio proteggere. Se mi sta guardando, le dico: mi manchi”.

Cristina Scuccia conferma di avere iniziato una relazione con persona importante: "È un germoglio", racconta a Ilary Blasi. Si è aperta a Helena e ovviamente in puntata si è potuto approfondire: "L'amore è bello. Ho trovato una persona importante e non mi sarei mai lasciata andare con la prima persona perché non voglio che si confonda la mia uscita dal convento per questa cosa".

Le parole di Cristina Scuccia

Cristina Scuccia spiega di non aver mai confermato questa relazione per paura dei giudizi: "Io ho sempre detto che sono da sola, perché volevo vivermela da sola ma qui è difficile tenersi le cose belle. Mi sono sentita cento chili in meno quando l'ho detto e alla fine non sto facendo nulla di male, io sto amando".

Sono un paio di mesi, da quasi poco prima di entrare nell'Isola. È un germoglio e come tale, i germogli vanno protetti. Non sono abituata a parlare d'amore in questo senso. Ci penso tanto a lei. L'amore è bello. Ho trovato una persona importante e non mi sarei mai lasciata andare con la prima persona. Io sono entrata in gioco all'Isola dei Famosi, ma avevo trovato un amore. Non ne ho mai parlato per la mia situazione. Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento per questa cosa. In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare quest'avventura ho conosciuto questa persona. E non mi va tanto di parlarne perché è una cosa preziosa. Qui è difficile tenersi le cose dentro, soprattutto le cose belle. Io non sto facendo niente di male, io sto amando e penso che sia la cosa più bella del mondo.

Vladimir Luxuria approva: "Nella vita c'è anche il successo sentimentale, non solo quello professionale. E io te lo auguro davvero di cuore".

Il rapporto con Helena Prestes

Il rapporto con Helena Prestes è stato determinante per Cristina Scuccia, che si è sentita libera di parlare con lei: "Helena ha tante sfaccettature. Abbiamo iniziato l'avventura insieme e io confidavo molto in lei. È stato un momento di grande intimità e tutti qua parlano d'amore e c'è stato un momento che lei ne parlava così bene, e io ho aperto questo sorriso sincero. Helena è generosa, ha anche un carattere complesso e con lei ci sono tante cose su cui mi trovavo. È stata brava, mi ha toccato dentro e io sono contento di averlo fatto con lei".

Chi è la persona che ama Cristina Scuccia

L'ultima domanda di Ilary Blasi e se si può sapere da dove viene questa persona che Cristina Scuccia vuole proteggere: "Questa persona vive in Spagna e basta con le domande, Ilary. Se mi sta guardando, le posso dire qualcosa: mi manchi".