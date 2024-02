“Io alla Nove non ci voglio andare”, Serena Bortone scherza sulla chiusura del suo programma su Rai3 Scambio di battute a “Chesarà…” tra Pif e la conduttrice, con l’ospite che gioca sulla possibile chiusura dei loro programmi citando la Nove, vero spettro che aleggia sulla stagione televisiva di Rai3 dopo l’addio di Fabio Fazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Il sottotesto narrativo della stagione televisiva in corso della Rai è la Nove. Piaccia o no, il tema del passaggio di Fabio Fazio da Rai3 alla rete Discovery con il suo Che Tempo Che Fa sta entrando a gamba tesa in molti passaggi televisivi, soprattutto quando il codice espressivo è quello dell'ironia con cui, si sa, si dice spesso il vero.

La battuta di Pif a Chesarà…

Interessante, in questo senso, un passaggio della trasmissione "Chesarà…", programma in onda ogni sabato sera su Rai3 e condotto da Serena Bortone. La presentatrice stava intervistando Pif, a sua volta protagonista di Caro Marziano, trasmesso sempre su Rai3 il mercoledì sera, quando il regista ha scherzato sui contenuti dell'intervista, ironizzando sulla possibilità che i due programmi potessero non essere più trasmessi proprio per effetto dei contenuti della loro chiacchierata. Bortone ha lanciato una clip di Caro Marziano e Pif ha aggiunto: "Se ci sarà ancora, dopo questa intervista potrebbe esserci un'estensione di Blob". "Però allora chiudono anche me se chiudono te, ma che ce frega", ha aggiunto Serena Bortone e Pif, di pronta risposta: "Ma sì andiamo alla Nove". Quindi Bortone: "No io alla Nove non ci voglio andare, restiamo qui perché questa è casa di tutti gli italiani".

La Nove uno spettro che aleggia su Rai3

Il riferimento alla Nove è chiarissimo, è un'evidente allusione al passaggio di Fabio Fazio sulla rete Discovery, con tutto il treno di polemiche conseguente. Si avverte chiaramente dallo scambio tra i due il clima che si respira in Rai da alcuni mesi a questa parte. La narrazione è quella di una destra dominante sul servizio pubblico, con effetti immediati dell'insediamento della nuova dirigenza, in particolare lo smantellamento di Rai3, rete fortemente penalizzata dalle mosse principali del mercato televisivo estivo, in particolare con l'addio di Fabio Fazio e Massimo Gramellini, andati rispettivamente alla Nove e a La7. La stessa Serena Bortone, dopo tre stagioni alla guida di Oggi è un altro giorno, contenitore del primo pomeriggio di Rai1, ha dovuto lasciare per fare spazio a Caterina Balivo, andando a rimpiazzare proprio Gramellini nello spazio del sabato sera.

A tal proposito, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair diversi mesi fa,Bortone aveva commentato così la decisione Rai di sostituirla: "Non sempre si sceglie quello che si fa, in un'azienda. Ma io penso che il cambiamento sia portatore di nuove motivazioni non solo nel lavoro, pertanto sono abituata a guardare quello che verrà dopo. I programmi sono un po' come gli ex fidanzati, li guardi, li metti in una bacheca, e sei soddisfatta di quello che hai fatto".