Infortunio per Nicolas Vaporidis all’Isola dei famosi 2022: “Si è tagliato l’alluce” Nicolas Vaporidis ha avuto un infortunio. Il naufrago si è fatto male a un piede in diretta, durante la puntata dell’Isola dei famosi 2022 trasmessa lunedì 16 maggio.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ennesimo infortunio all'Isola dei famosi 2022. Nicolas Vaporidis si è fatto male al piede in diretta, nel corso della puntata andata in onda lunedì 16 maggio. Ad annunciare l'accaduto è stato Alvin, che ha fatto sapere a Ilary Blasi:

"Manca un naufrago, Nicolas si è fatto male. Camminando ha urtato la radice di una mangrovia nascosta nella sabbia. Fra qualche minuto, ci auguriamo che possa rientrare. Al momento è medicato, perché è entrata sotto l'unghia".

L'infortunio di Nicolas Vaporidis, l'ultimo di una lunga serie

Vladimir Luxuria ha notato subito quanti naufraghi stiano facendo tappa in infermeria: "Faremo un altro reality lì". E la conduttrice le ha fatto eco: "Ci possiamo collegare con l'infermeria? Salutiamo il gruppo". All'inizio della puntata, infatti, Alvin ha dovuto annunciare l'infortunio di Nick Luciani, che ha subito un intervento. Inoltre, Roger Balduino – dopo essersi fatto male al piede – non è ancora rientrato in gioco. La situazione di Nicolas Vaporidis è apparsa meno grave. Il naufrago, infatti, poco dopo è tornato per le nomination.

Come sta Nicolas Vaporidis dopo l'infortunio

Dopo essere stato medicato, Nicolas Vaporidis è rientrato in Palapa per fare le nomination. Il concorrente ha spiegato a Ilary Blasi: "Mi fa male. Si è tagliato l'alluce. Vi risparmio i dettagli. Ho preso una radice con il piede, come si fa in casa con gli spigoli dei tavoli. A piedi scalzi, l'ho presa con tutta la forza che avevo. Fa un po' malino". Per raggiungere la zona nomination, si è fatto accompagnare da Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. La conduttrice lo ha incoraggiato a non mollare e lui le ha assicurato che terrà duro: