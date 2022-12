Infortunio per Gabriel Garko, Milly Carlucci svela: “Si è fatto male seriamente al polpaccio” Milly Carlucci ha spiegato che cosa è successo a Gabriel Garko, mentre si allenava per Ballando con le stelle. Il controllo medico previsto per lunedì 19 dicembre, sarà fondamentale per capire quanto l’attore possa spingersi oltre nel corso della finalissima del 23 dicembre.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le Stelle 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il percorso di Gabriel Garko a Ballando con le stelle è stato decisamente in salita. L'attore, che sin da subito ha incantato il pubblico e la giuria con la sua capacità di portare in scena coreografie complesse nonostante sia un principiante, ha avuto un altro infortunio. Milly Carlucci ha svelato i dettagli di quanto accaduto.

Cosa è successo a Gabriel Garko

Dopo quello al braccio, Gabriel Garko ha avuto un altro infortunio. Nel corso della trasmissione La vita in diretta, Milly Carlucci è scesa nei dettagli, spiegando che stavolta il concorrente si è fatto male al polpaccio:

L'altro ieri è successo che purtroppo in allenamento Gabriel si è fatto male abbastanza seriamente al polpaccio. Ha avuto un tipico infortunio dei calciatori. Sai quando si fanno male alle due grandi fasce muscolari del polpaccio. Devo dire che è piuttosto grosso l'infortunio, però sabato sarà in pista. In qualche modo ce la faremo perché lui è un combattente pazzesco. Lunedì avrà un altro controllo e capiremo per la finalissima del 23, che cosa può fare.

Gabriel Garko infortunato prima della finalissima di Ballando con le stelle

Quando si è trattato del braccio, Gabriel Garko – nonostante fosse sofferente per l'intervento – ha trovato la grinta di scendere in pista e regalare comunque delle performance di buon livello. Ce la farà anche stavolta? Sarebbe un peccato fermarsi a un passo dalla finalissima. Intanto, Milly Carlucci ha raccontato cosa accadrà nelle ultime due puntate: