Gabriel Garko vittima di un nuovo infortunio a Ballando con le Stelle: l’annuncio di Milly Carlucci Gabriel Garko, dopo l’operazione al braccio circa un mese fa, è stato vittima di un nuovo infortunio. Milly Carlucci ha annunciato la notizia sui profili social di Ballando Con le Stelle: “Questo programma è un romanzo a capitoli ma non li controlliamo noi, Gabriel durante le prove ha subito un infortunio”.

A cura di Gaia Martino

Il percorso di Gabriel Garko a Ballando con le Stelle continua ad essere tortuoso. Il concorrente, dopo il doloroso infortunio al braccio, è stato vittima di un nuovo incidente durante le prove per la finale. A raccontare cosa è accaduto e aggiornare i telespettatori sulle sue condizioni di salute è stata Milly Carlucci, la padrona di casa del programma televisivo.

L'annuncio del nuovo infortunio di Gabriel Garko

Milly Carlucci attraverso il profilo Twitter di Ballando con le Stelle ha informato i telespettatori che Gabriel Garko è stato vittima di un altro infortunio.

Popolo di ballerini, questo programma è un grande romanzo a capitoli. I capitoli non li controlliamo noi, ieri durante l'allenamento Gabriel Garko ha subito un infortunio. Questa è una possibilità sempre in agguato, lui si porta dietro le conseguenze di un'altra situazione che lo rendono più vulnerabile. Lui è un combattivo, è il nostro eroe che non si abbatte mai, Rocky Balboa.

La conduttrice ha spiegato di aver sentito al telefono il concorrente, "Mi ha detto che ce la metterà tutta, ha detto "Ce la farò"". Ha poi dato appuntamento ai fan del programma per sabato 17 dicembre, giorno della finale: "Ci vediamo sabato, ci sarà il ripescaggio per gli eliminati e la prima parte della finale per i già qualificati tra cui Gabriel. Dovranno fare una gara per accumulare punteggio, Gabriel si esibirà nelle modalità in cui riuscirà ad essere in pista".

Prima della finalissima, in programma venerdì 23 dicembre, Gabriel Garko si sottoporrà ad una nuova visita: "Ci sarà un consulto lunedì, capiremo meglio l'entità di tutta la situazione. Intanto sabato ci saremo, ci sarà anche lui".

Il primo infortunio al braccio: si era rotto un tendine

Gabriel Garko soltanto un mese fa si è operato al braccio dopo l'infortunio rimediato durante le prove del programma che lo aveva quasi costretto al ritiro. "Si è rotto il tendine" annunciò in studio con Milly Carlucci prima di spiegare la necessità di doversi operare. I giorni dopo l'intervento non sono stati facili, l'attore ha raccontato di aver sofferto per il dolore, "ero debole, avevo dolori". Ora deve fare i conti con un nuovo infortunio, tace il suo profilo Instagram nel quale ha condiviso il video dell'annuncio della conduttrice senza alcun ulteriore commento.