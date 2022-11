Gabriel Garko dopo l’intervento soffre ma non molla: “Che dolore, mi fa un male cane, mi gira la testa” Gabriel Garko, dopo l’intervento al tendine rotto, ha deciso di stringere i denti e di fare tutto ciò che è necessario per restare in gara a Ballando con le stelle.

Il percorso di Gabriel Garko a Ballando con le stelle è decisamente tortuoso. Il concorrente, partito come uno dei più promettenti di questa edizione del programma di Milly Carlucci, ha avuto un grave infortunio al braccio. Si è rotto un tendine e, lo scorso lunedì, l'attore si è sottoposto a un intervento chirurgico.

L'intervento al braccio, dovrà indossare il tutore per oltre 20 giorni

Anche nella puntata di sabato 12 novembre, Gabriel Garko ha atteso pazientemente il suo turno per esibirsi insieme a Giada Lini, aiutandosi con degli antidolorifici per sopportare il dolore al braccio. Quando è arrivato il momento di scendere in pista, Paolo Belli ha introdotto la clip che ha mostrato quanto sia stata difficile questa settimana per lui: "Lunedì, quando mi sono operato, sembrava tutto un film, ma l'anestesia è stata vera". L'intervento è durato due ore, dopo il quale il Dottore Giovanni Di Giacomo si è detto soddisfatto: "Si riprenderà alla perfezione, dovrà solo seguire le indicazioni che gli diamo noi. Deve portare il tutore per 20, 25 giorni".

Il dolore dopo l'intervento

I giorni dopo l'intervento non sono stati affatto facili. L'attore ha spiegato: "Non mi aspettavo che dopo l'intervento mi facesse così male". Giovedì 10 novembre è tornato in sala prove, dove è apparso sofferente: "Non è stata una giornata facile, ero molto debole e avevo dolori. Rispetto a prima ho meno forze, probabilmente per via dell'anestesia locale. Io sono un perfezionista, anzi peggio, non sono mai soddisfatto. Quando ho un problema tendo a sminuirlo e a non farlo vedere agli altri, ma in questo caso si vede anche troppo bene". L'attore, durante le prove, ha manifestato le sue difficoltà: "Non so come farò, mi gira la testa". Spesso lamentava dolore e debolezza: "Caz** che dolore, mi sta facendo un male cane, mi leva tutte le forze". Arrivato il momento dell'esibizione, Milly Carlucci ha spiegato:

Il loro allenamento è stato non esistente, non si poteva fare. Gli girava la testa, sta facendo uno sforzo davvero grande, non è una questione di volontà, è il fisico che sbarella. Lui è il cavallo da galoppo, quando parte deve correre, però con calma. Non devi fare il matto. Si può semplificare quello che avete preparato. Con calma Giada.

Gabriel Garko, partendo da seduto, ha portato a termine la sua esibizione. Quando la giuria ha rimarcato gli evidenti limiti dovuti alla sua condizione fisica, il concorrente ha ammesso con estrema onestà: "Ho ballato solo per rimanere in gara".