video suggerito

Incursione di Massimo Giletti a Tale e Quale Show: “Non potete fare tutto questo casino, sto facendo le prove” Massimo Giletti ha fatto incursione nello studio di Tale e Quale Show durante la diretta di venerdì 27 settembre. Presto tornerà in TV con il programma Lo stato delle cose. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Incursione di Massimo Giletti nello studio di Tale e Quale Show nel corso della puntata trasmessa venerdì 27 settembre. Il giornalista ha invitato il conduttore Carlo Conti e i suoi concorrenti a fare meno rumore, perché lui è impegnato nelle prove del suo nuovo programma. Un modo ironico per dare l'appuntamento agli spettatori a lunedì 30 settembre, quando su Rai3 andrà in onda la prima puntata de Lo stato delle cose.

Massimo Giletti e l'incontro con Carlo Conti

Massimo Giletti è entrato in studio e Carlo Conti gli è andato incontro. Il microfono dato al giornalista, tuttavia, non funzionava. Conti ha rimarcato: "Ma come! Appena tornato e ti hanno dato un microfono che non funziona!". Giletti ha ironizzato: "Mi hanno mandato in pensione per questo, perché non lo so usare". Quindi ha salutato il pubblico presente in sala e ha spiegato di stare facendo le prove del suo nuovo programma, per questo ha chiesto un po' di silenzio: "Non potete fare tutto questo casino, stiamo di là. Un po' più calmi, dai". Il nuovo programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose, inizierà lunedì 30 settembre su Rai3 alle ore 21:20: "Ho fatto Rai1, Rai2 e ora Rai3, è perfetto".

Lo stato delle cose, di cosa parla il nuovo programma di Massimo Giletti

Massimo Giletti, dunque, tornerà in onda lunedì 30 settembre alle ore 21:20 su Rai3. Il suo nuovo programma si chiama Lo stato delle cose. Ma quali saranno i temi al centro di questo nuovo progetto? L'attualità avrà una posizione predominante:

I fatti, le questioni e le storie che sono al centro del dibattito pubblico verranno sempre affrontati con ospiti, linguaggi e temperature diverse, mettendo sempre in contatto l’alto e il basso, la destra e la sinistra, il centro e la periferia del mondo. Non mancheranno i collegamenti in diretta dalle piazze italiane e i racconti immersivi del nostro Paese. La realtà, anche quella locale erroneamente percepita come minore, conquisterà il primo piano del programma. Le notizie e i fatti saranno raccontati attraverso il modello narrativo del reportage, che vedrà protagonisti i cittadini che denunciano, chiedono risposte, vogliono partecipare attivamente alla vita pubblica.