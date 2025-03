In Rai attacco a Mediaset sul caso Spolverato al GF: “Berlusconi aveva fatto una crociata contro il trash”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Il comportamento di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello non ha attirato l'attenzione solo degli autori del programma e dello stesso Alfonso Signorini, ma anche della Rai. Già qualche giorno fa, nel corso della diretta di Uno Mattina In Famiglia, la questione era stata affrontata da Gianni Ippoliti, che aveva contestato il concorrente parlando di bullismo, violenza e bestemmie da parte sua all'interno della Casa. Dopo l'esposto presentato dal Codacons contro il programma, il conduttore è tornato sull'argomento, lanciando un attacco a Mediaset e Pier Silvio Berlusconi.

L'attacco in Rai al Grande Fratello

Gianni Ippoliti ha cominciato la discussione parlando dell'atteggiamento di Spolverato nei confronti di Stefania Orlando: "Vediamo qui un programma Grande Fratello, un concorrente è salito con le scarpe sopra il letto di Orlando e, mentre lei stava lavando i piatti, si è avvicinato alle sue spalle e ha minato questo gesto", ha detto, mostrando le immagini relative al momento. "Inaccettabile anche questo", ha commentato Beppe Convertini, uno degli opinionisti del programma.

Ippoliti, quindi, ha rincarato la dose contro il gieffino: "Non è che non è accettabile, il problema è il modello comportamentale". Secondo il conduttore, il problema sarebbe l'eccessiva tolleranza da parte della produzione: "Sapete il Codacons che ha fatto? Siccome tutti scrivono al Codacons per qualsiasi cosa, ha scritto a Pier Silvio Berlusconi perché lui ha fatto una crociata contro il trash e ha chiesto delle misure, quindi bisogna vedere se la responsabilità è di chi fa queste cose o degli autori".

L'esposto del Codacons

A spingere il Codacons alla decisione di preparare l'esposto contro il GF, sarebbero state le dichiarazioni rilasciate da Signorini ai microfoni di Striscia la Notizia. Signorini "ha parlato di gruppi organizzati in grado di alterare l'esito delle votazioni e di vanificare quindi le preferenze di chi, in buona fede, da casa spende soldi per votare il proprio concorrente preferito", fatti che "potrebbero evidenziare fattispecie penalmente rilevanti come quella della truffa aggravata a danno di una moltitudine di soggetti", spiega il Codacons all'Adnkronos.

"Altra anomalia che la magistratura dovrà accertare è la circostanza secondo cui l'audience garantito da alcuni concorrenti spingerebbe la produzione del Grande Fratello a non eliminarli dal programma nonostante il voto contrario del pubblico, di fatto rendendo inutile la spesa degli utenti per il televoto", spiega ancora l'associazione dei consumatori.