Lorenzo Spolverato contestato anche in Rai: "Fa bullismo e violenza al Grande Fratello, ma resta ancora in Tv" Dai litigi accesi con Shaila Gatta alle strategie studiate a tavolino per creare dinamiche al GF, Lorenzo Spolverato è stato spesso criticato anche da Alfonso Signorini. Adesso, però, i suoi comportamenti hanno catturato l'attenzione anche in Rai. Le parole di Gianni Ippoliti a Uno Mattina In Famiglia: "Aggressioni e bestemmie, cos'altro deve fare?".

A cura di Sara Leombruno

Lorenzo Spolverato è stato senza dubbio uno dei volti del Grande Fratello 2024/2025. Puntata dopo puntata, il modello milanese ha spesso conquistato un posto tra le clip mandate in onda da Alfonso Signorini, ma non sempre per comportamenti degni di un encomio. Dai litigi dai toni accesi con Shaila Gatta, al "Marcisci, cogl*one" rivolto a Javier Martinez qualche giorno fa, alle strategie studiate a tavolino solo per creare dinamiche: nonostante sia uno dei finalisti, molti non ritengono sia un esempio del perfetto concorrente. Tra questi, Gianni Ippoliti, che nel corso della diretta di Uno Mattina In Famiglia, in onda su Rai 1, ha rivolto dure critiche nei suoi confronti.

Le parole di Gianni Ippoliti su Lorenzo Spolverato su Rai 1

Nel corso della diretta di Uno Mattina in Famiglia, i conduttori Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli commentano insieme ad alcuni ospiti i principali fatti di cronaca e attualità. Gianni Ippoliti era presente in studio per questo motivo, e durante un suo intervento ha scelto di parlare di un concorrente del Grande Fratello che non si starebbe comportando, secondo lui, in modo consono alla televisione: "Arrivano segnalazioni su episodi di bullismo, di violenza, di bestemmie, di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello. Questo concorrente rimane ancora in trasmissione, cos'altro deve fare uno dopo aver bestemmiato, dopo aver bullizzato e dopo aver aggredito per rimanere ancora in televisione?".

Il conduttore e autore televisivo non ha mai fatto espressamente il nome di Spolverato, ma è plausibile si riferisse a lui, visto che proprio il modello milanese è stato al centro delle polemiche di recente, con tanto di richieste di espulsione da parte di molti telespettatori a causa degli atteggiamenti sopra menzionati.

Il concorrente a cui "viene perdonato tutto"

Il fatto che la produzione del Grande Fratello si fosse rivelata in alcune occasioni fin troppo permissiva nei confronti di Spolverato era stato già constatato da Fanpage qualche giorno fa. La collega Gaia Martino, infatti, l'aveva definito "il concorrente a cui viene perdonato tutto". Uno degli ultimi episodi contestati riguarda un litigio con la sua ex fidanzata, Shaila Gatta, durante il quale ha addirittura tirati calci e pugni a oggetti, lanciandole urla offensive e tenendo nei suoi confronti atteggiamenti infantili e tossici. Ma il programma continua a chiudere un occhio.