Al GF chiamano Javier Martinez in confessionale, Lorenzo Spolverato: “Marcisci cog*ione”

Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello ha sbottato contro Javier Martinez durante la puntata in diretta su Canale5. All'indomani dello scontro, quando il suo inquilino è stato chiamato in confessionale, le telecamere hanno ripreso il commento del modello: "Marcisci cog*ione".

A cura di Gaia Martino

Il clima è teso nella casa del Grande Fratello. Durante la puntata andata in onda ieri sera, giovedì 6 marzo, in diretta su Canale5, Lorenzo Spolverato è stato incastrato da un video risalente allo scorso gennaio nel quale chiede a Shaila Gatta di fingere interesse per Emanuele Fiori (ex concorrente) per creare una dinamica. Ma dopo le accuse di alcune inquiline a Chiara Cainelli, ha sbottato contro Javier Martinez accusandolo di essere il "badante di Helena Prestes". Dopo il faccia a faccia in puntata, all'indomani della diretta si è lasciato andare ad un commento forte.

Il faccia a faccia durante la puntata del GF

Lorenzo Spolverato durante la puntata del Grande Fratello ha sbottato contro alcuni concorrenti in particolare contro Javier Martinez. Dopo averlo definito il "badante di Helena Prestes", si è scontrato in un faccia a faccia: "Javier, devi imparare a stare zitto. Ti fanno sempre gli sconti qui dentro, io le prendo tutte, una ad una, e ne vado fiero. Ecco perché sono agitato, non perché tu mi fai paura". Il pallavolista ha provato a calmarlo: "Un bello sfogo. Questo è uno sfogo perché ti stai cagando sotto. Non alzare la voce". "Non ho paura" ha continuato ad alzare la voce Spolverato.

Il commento di Lorenzo Spolverato su Javier dopo la puntata: "Marcisci co*lione"

All'indomani della puntata del Grande Fratello, circola su X un video che vede Lorenzo Spolverato utilizzare parole sgradevoli contro Javier Martinez. Il pallavolista è stato chiamato in confessionale e la telecamera ha ripreso il commento di Spolverato al richiamo dell'autore: "Marcisci cog*ione", le parole.

Javier Martinez è stato più cauto nel commentare quanto accaduto in puntata. "Il suo è stato uno sfogo per come stava andando la puntata. Ha preso la palla al balzo per sfogarsi in quel momento" ha dichiarato a Stefania Orlando. Poi ha continuato: "Vedo insicurezza. Lorenzo è bravo a sviare, ieri mi ha detto che a me fanno sconti. Ma quali sconti devono farmi, cosa ho fatto?".