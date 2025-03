video suggerito

Il gesto di Lorenzo Spolverato contro Stefania Orlando, sui social: "È un bullo, fuori dal Grande Fratello" Lorenzo Spolverato, già al centro di polemiche per atteggiamenti ritenuti aggressivi, si è reso protagonista di un gesto contro Stefania Orlando. L'episodio è stato giudicato negativamente dagli utenti sui social, che chiedono la sua eliminazione dal Grande Fratello.

Che Lorenzo Spolverato abbia assunto atteggiamenti aggressivi all'interno della Casa del Grande Fratello non è una novità. Un comportamento che ha portato il Codacons a chiedere la chiusura del reality condotto da Alfonso Signorini. A criticare il modo di fare del concorrente è stata Stefania Orlando, definendolo "arrogante" e accusandolo di creare a tavolino le dinamiche relazionali con Shaila Gatta per attirare attenzioni su di loro. Da quel momento, il clima teso tra i due è diventato evidente e nella notte di ieri sera Spolverato ha deciso di "fare un dispetto" alla gieffina.

Il gesto di Lorenzo Spolverato contro Stefania Orlando

Nella notte di ieri sera Lorenzo Spolverato si trovava in camera con Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Il gieffino ha chiesto loro quale fosse il letto dove dorme Stefania Orlanda. Subito dopo, il concorrente ha iniziato a saltarci sopra, urlando. "Dai Lollo, non farlo. Poi domani lo fanno vedere" hanno commentato le tre ragazze, divertite dalla scena. Sui social, però, quelle immagini riprese dalle telecamere del reality non sono state accolte allo stesso modo. "Ma Lorenzo che salta con tutte le scarpe per dispetto sul letto di Stefania? Ovviamente quando lei non c'è. Ma quanto schifo?" scrive un utente su X. E c'è chi usa anche parole più forti: "Il bullo delinquente raccomandato Spolverato salta sul letto di Stefania con le scarpe in segno di sfregio. L'ennesimo atteggiamento vile con il sorriso delle amiche galline vomitevoli. Fuori Lorenzo".

Alfonso Signorini contro Lorenzo Spolverato: "Fosse per me ti avrei squalificato"

Pugni contro le pareti e urla. Stefania Orlando non è stata la sola a lamentarsi dell'aggressività di Lorenzo Spolverato, anche Jessica Morlacchi aveva detto la sua: "Stavo dormendo, poi però è arrivato Lollo e ha dato un cazzotto al muro e mi sono svegliata. No vabbè ma capite? Non si regolano. Io stanotte alle 5 faccio un bordello". Alfonso Signorini lo aveva redarguito, spiegandogli che l'essere arrivato in finale non lo autorizza a fare ciò che vuole: "Il fatto che tu sia finalista non significa che tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile. Fosse per me ti avrei squalificato".