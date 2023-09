“In altre parole”, il nuovo programma di Massimo Gramellini su La7: ospiti e quando va in onda È stato svelato il nome del nuovo programma di Massimo Gramellini, in onda da sabato 23 settembre alle 20.35 su La7, dal titolo “In altre parole”. Con lui nel cast anche Roberto Vecchioni, Jacopo Veneziani, Alessandra Sardoni e Saverio Raimondo.

Massimo Gramellini ritorna in televisione e lo fa su La7 con un nuovo programma che inizia sabato 23 settembre alle 20.35. Il nuovo titolo fa riferimento al precedente che in Rai non ha trovato spazio: da "Le parole", in onda su Rai3, al nuovissimo "In altre parole". Un gioco linguistico tanto caro a tantissimi predecessori: quest'anno anche Bianca Berlinguer ci ha giocato con "È sempre Cartabianca", così come Massimo Giletti con "Non è L'Arena".

Quando inizia il nuovo programma di Massimo Gramellini

Il programma di Massimo Gramellini arriva ufficialmente su La7 a partire da sabato 23 settembre dalle 20.35. "In altre parole" andrà in onda tutti i sabati e le domeniche per un periodo complessivo che si dovrebbe proseguire fino al mese di giugno. Ma che programma sarà? Sarà un format che richiamerà in tutto e per tutto il precedente, quello che il giornalista ha condotto dal 2016 su Rai3 e che, da quest'anno, è passato a Serena Bortone con un cambio di titolo. È uno dei programmi che rappresentano la novità di questa stagione data dai numerosi cambi di casacca da parte di altri conduttori, come Bianca Berlinguer passata a Mediaset, Fabio Fazio passato al Nove e Myrta Merlino passata a Mediaset.

Roberto Vecchioni e gli altri ospiti nel cast

Nel nuovo programma di Massimo Gramellini non poteva mancare il "professore" nonché "signore delle parole", quello che per anni è stato la sua spalla: Roberto Vecchioni. In un promo che sta cominciando a girare su La7, li vediamo entrambi impegnati in un trasloco a bordo di una 126 piena di oggetti. È proprio il loro siparietto che ha svelato il nome del programma che sarà in onda su La7: "In altre parole…stiamo arrivando!". Svelato anche il cast completo dello show. Nel promo, infatti, vediamo anche il critico d'arte Jacopo Veneziani, la giornalista Alessandra Sardoni e il comico Saverio Raimondo.