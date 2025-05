video suggerito

Imprevisto per Marcella Bella a Sognando Ballando: la cantante dimentica il microfono mentre si esibisce in diretta Marcella Bella è stata protagonista della terza puntata di Sognando Ballando con le stelle, in onda venerdì 23 maggio su Rai1, per via di un piccolo imprevisto durante la trasmissione.

Durante l'ultima puntata di Sognando Ballando con le stelle, in onda venerdì 23 maggio, Marcella Bella ha conquistato l'attenzione del pubblico con la sua esibizione. Il motivo, però, non è strettamente legato alla performance canora, quanto più a un piccolo inconveniente tecnico dai toni che si potrebbero definire comici: mentre stava cantando è rimasta senza microfono, rivelando – suo malgrado – l'uso del playback.

Piccolo imprevisto per Marcella Bella a Sognano Ballando con le stelle

Lo spin off di Ballando con le stelle ha aperto le porte a Marcella Bella e al suo brano tormentone Forte, Tosta, Indipendente, che ha accompagnato la performance dei ballerini Aly-Z e Moreno Porcu. Un imprevisto, però, ha fatto da protagonista della sua esibizione. Nel momento di lasciare spazio alla coreografia, Marcella Bella si è dimenticata il microfono sull'asta mentre la base ha continuato a suonare. L'artista è rimasta per un breve momento apparentemente indecisa sul da farsi, fino a quando un assistente di produzione non le ha fornito un altro microfono per salvare il suo finale.

La reazione di Sal Da Vinci e Rossella Erra allo scudetto del Napoli

La notizia del quarto scudetto del Napoli è arrivato in diretta su Rai1, dove Ivan Zazzaroni ha preso parola nel corso della puntata per annunciare: "Il Napoli è Campione d'Italia". Sal Da Vinci e Rossella Erra sono stati tra i più entusiasti per il risultato sportivo della loro squadra del cuore. Il cantante dopo aver ascoltato le parole di Zazzaroni non è riuscito a trattenere la gioia e guardando in camera ha detto "Sì, evvai" accompagnando la frase a gesti di vittoria. Alla fine dell'esibizione della coppia di ballerini professionisti che ha accompagnato con il suo brano, si è posizionato al centro dello studio con tanto di sciarpa al collo. Anche Rossella Erra, sulla pista da ballo ha agitato la sciarpa con scritto "Magico Napoli".