Ilenia elogia la fortuna del papà ad Affari Tuoi ma fa di testa sua, De Martino: “Ma perché non lo ascolti?”

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di giovedì 12 febbraio è Ilenia, da Bari, concorrente della Puglia, ed è una responsabile magazziniera, ed è mamma della piccola Arianna. Ad accompagnarla c'è il papà Sabino, che si occupa di consulenza ambientale. Il pacco di Gennarino, se trovato nei primi tre tiri, vale 5mila euro. L'invenzione di Herbert Ballerina, invece, sono le Pantoferme.

La partita di Ilenia ad Affari Tuoi

La partita inizia con i consueti sei tiri, ma al terzo tiro vanno via 100mila euro, dopo il pacco da 20mila euro e quello da 10 euro. Vengono aperti il pacco da 20 euro e quello con l'invenzione di Herbert. Con l'ultimo primo dei primi sei, Ilenia sfata il mito della new entry: "Visto che è in dolce attesa, magari abbiamo delle vibes da mammine" e becca il Pacco Nero, che conteneva 20 euro. Il tabellone è piuttosto equilibrato, ci sono tanti pacchi rossi quanti blu e il Dottore chiede alla pacchista se voglia tentare il cambio o l'offerta, per cominciare si offrono 33mila euro, ma Ilenia e il papà rifiutano. Con i tre tiri successivi, viene aperto il pacco ballerina con l'esibizione di Martina Miliddi, quello con Gennarino e infine quello da 15mila euro. La nuova chiamata del Dottore è per proporre un cambio, ma la pacchista barese non ha intenzione di cambiare.

I successivi tre tiri portano via 75mila euro, 50 euro, Ilenia ha un desiderio trovare lo zero per far ballare il padre e racconta: "Circa due anni fa mi sono sposata, abbiamo fatto il ballo padre figlia e io da ex ballerina ho fatto una vera e propria coreografia, quindi voglio farlo ballare". Col terzo tiro a disposizione porta via 30mila euro. "La partita procede in equilibrio" dice Stefano De Martino che al telefono col Dottore torna a parlare di offerte e per un tiro, l'offerta è di 38mila euro. Ma padre e figlia rifiutano e vanno avanti. Purtroppo Ilenia becca i 200mila euro. Sabino vorrebbe cambiare: "Io stavo pensando all'11" ma Ilenia non vuole dargli ascolto e apre il pacco indicato dal papà: "Ma tu sei venuta qui dicendo che papà è fortunato e poi che fai? Non gli dai ascolto?" Nell'11 c'erano 300mila euro.

Il finale di Ilenia che va alla Regione Fortunata

Dopo un'offerta da 7mila euro rifiutata, i due vanno avanti tirando per tre volte. Vanno via i pacchi da 100 euro, 50mila euro e zero euro. Ilenia decide di andare alla Regione Fortunata, scoprendo che nel suo pacco c'erano solo 200 euro. Guardando la cartina e Sabino sceglie la Toscana, se dovessero indovinarla avrebbero 100mila euro, Ilenia vuole sentire vari pareri, Tanat indica il Friuli Venezia Giulia come regione fortunata e anche alcuni pacchisti, ma come seconda scelta nominano la Calabria: "Da quando avevo sei mesi sono andata in campeggio lì, ho trascorso tutte le mie estati lì, è una scelta di cuore". La regione fortunata è la Basilicata e, purtroppo Ilenia torna a casa a mani vuote.