Ilary Blasi: "In coppia posso essere una rompiscatole. Bastian Muller mi fa sentire sicura" Ilary Blasi, ospite del salotto di Verissimo, rivela alcuni dettagli del suo rapporto con Bastian Muller. Parla, poi, dell'emozione di condurre The Couple, programma tv in onda su Canale 5 da lunedì 7 aprile: "Sono felice di rimettermi in gioco".

Da lunedì 7 aprile Ilary Blasi condurrà The Couple. Ospite a Verissimo nella puntata di domenica 6 aprile, parla dell'emozione per il programma in partenza su Canale5. Nel corso della puntata, Silvia Toffanin ne approfitta per chiederle come prosegue la sua storia d'amore con Bastian Muller e come si comporta all'interno della "couple".

Ilary Blasi conduce The Couple: "Sono felice di rimettermi in gioco"

Ilary Blasi si dice emozionata all'idea di condurre The Couple: "Ci sono otto coppie legate da amicizia, parentela o professionalmente. Giocando in coppia devono essere abbastanza affiatati o uniti". E ancora: "È il focus per arrivare fino alla fine e vincere un montepremi mai visto prima da un milione di euro". Per la conduttrice si tratta di un'occasione cucita su misura per lei, amante dei reality game:

Sono emozionata. Dico sempre che non mi ricordo come si fa, poi alla fine vado. Sono molto felice di rimettermi in gioco e di affrontare questa nuova avventura. Sai che amo le scommesse e fare cose diverse. Tu sai quanto mi piace giocare. Sono competitiva e "rosicona".

Ilary Blasi: "Bastian Muller mi rende felice"

Ilary Blasi e Bastian Muller stanno insieme da circa due anni. La conduttrice comunica in inglese con l'imprenditore tedesco e non nasconde di non conoscere la lingua nativa della sua dolce metà: "So dire buongiorno, buona notte e basta. Mi piace la parola ‘nein' (no, ndr)". Silvia Toffanin le chiede come sia in coppia: "Posso essere una rompico**ioni. Anche se tendenzialmente no. Più che altro mi impunto su delle cose, anche stupide. Se voglio sapere una cosa divento un martello". Parlando della sua relazione, poi, descrive il rapporto con il suo compagno come molto equilibrato: "Definirei la nostra coppia come molto bilanciata. Lui rende molto felice. Sto bene e mi sento sicura".