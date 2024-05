Il Volo – Tutti per uno, gli ospiti nella scaletta del concerto di Canale 5

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Martedì 14 maggio alle 21:20 la prima puntata dello show Il Volo – Tutti per uno in diretta su Canale5. Così, gli artisti festeggiano 15 anni di carriera. Ad affiancare Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, la cantante Giorgia. Tantissimi gli ospiti previsti in scaletta tra cui Alessandra Amoroso, Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Giorgio Panariello, Mara Sattei e tanti altri. Quello del 14 maggio è il primo di tre appuntamenti. La regia è di Luigi Antonini.

Il Volo – Tutti per uno, gli ospiti in scaletta da Alessandra Amoroso a Baglioni

La scaletta della prima puntata de Il Volo – Tutti per uno è ricca di ospiti. Gli artisti che saliranno sul palco per esibirsi nell'appuntamento di martedì 14 maggio sono: Claudio Baglioni, Giorgio Panariello, Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni, Alessandra Amoroso, Gaetano Curreri, Mara Sattei. Gli artisti duetteranno con Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. Inoltre, offriranno agli spettatori momenti di spettacolo decisamente emozionanti. Lo show è un progetto di Michele Torpedine, che mira a portare su Canale5 la grande musica.

Tre serate con Ignazio Boschetto, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Giorgia

Il Volo, foto di Matteo Mora

Come abbiamo detto, il primo appuntamento con Il Volo – Tutti per uno andrà in onda martedì 14 maggio alle ore 21:20 su Canale5. Seguiranno, poi, altri due appuntamenti che saranno trasmessi martedì 21 maggio e martedì 28 maggio. Ecco, dunque, la programmazione completa:

Prima puntata martedì 14 maggio;

Seconda puntata martedì 21 maggio;

Terza puntata martedì 28 maggio.

Il 29 marzo è uscito l'album di inediti intitolato Ad Astra. Conclusa l'esperienza televisiva, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone partiranno per un lungo tour composto da 20 date. Dunque, per tutta l'estate saranno in giro per l'Italia. Nel 2025, invece, porteranno la loro musica negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina.