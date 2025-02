video suggerito

Il vincitore di Io canto Senior 2025 è Alessandro Rea: quanto ha vinto e con quale brano Alessandro Rea è il vincitore della prima edizione di Io Canto Senior. Ha 47 anni e lavora come assistente capo di Polizia Penitenziaria di Rebibbia. Ha conquistato tutti con Delilah di Tom Jones e Unchained Melody in coppia con Fausto Leali. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

330 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro Rea è il vincitore della prima edizione di Io Canto Senior. Ha 47 anni e lavora come assistente capo di Polizia Penitenziaria di Rebibbia. Alessandro Rea ha saputo conquistare i voti di giuria e pubblico ed ha trionfato nella finale del talent show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti (qui gli ascolti tv). Per lui, il premio in palio di 30.000 euro.

La classifica finale e la canzone vincitrice

Nella fase decisiva della finale, Alessandro Rea ha totalizzato 160 punti, superando Saba De Rossi, seconda classificata con 113 punti. Sul terzo gradino del podio si è piazzato Giorgio Zuccolo con 107 punti, seguito da Gabriele Paolucci, quarto con 95 punti. Per la sua esibizione finale, Alessandro Rea ha duettato con Fausto Leali sulle note di Unchained Melody, popolarissimo brano dei The Righteous Brothes uscito nel 1965, regalando al pubblico un momento emozionante. Non poteva mancare poi quello che è stato il suo cavallo di battaglia, il brano che lo ha elevato dal resto dei concorrenti, Delilah di Tom Jones.

Le parole di Alessandro Rea dopo la vittoria

Dopo la proclamazione, Alessandro Rea ha rilasciato le sue primissime parole, eomozionato e affaticato, affiancato dalla madre Elisa, che lo ha sostenuto fino all'ultimo istante. "È qui con me perché tutto è cominciato con lei," ha raccontato Rea. "All'inizio non volevo nemmeno partecipare, ma una volta convinto, sono andato al primo provino e da lì è stata un'esperienza incredibile. Mia mamma c'è stata anche quando la vita mi ha portato a fare altre scelte". Il programma condotto da Gerry Scotti si è affermato come uno dei talent show più interessanti di questo nuovo anno televisivo, offrendo spazio a voci mature e di talento. La vittoria di Alessandro Rea segna la chiusura di un'edizione che potrebbe dare spazio anche a una stagione successiva.