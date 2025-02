video suggerito

Le Iene filmano Achille Lauro dopo il settimo posto a Sanremo: “Quelli come me non vincono il Festival” Le Iene con Nicolò De Devitiis hanno accompagnato Achille Lauro nella sua avventura sanremese. Arrivato settimo con Incoscienti giovani, l’artista ha raccontato che “il segreto del successo è saper fallire con entusiasmo”. Credeva vincesse Giorgia e sulla sua posizione in classifica: “Quelli come me non vincono”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicolò De Devitiis de Le Iene ha accompagnato Achille Lauro nella sua avventura sanremese conclusasi lo scorso sabato 15 febbraio 2025 con la conquista del settimo posto nella classifica finale con la sua canzone Incoscienti giovani. Le telecamere del format di Italia1 hanno documentato passo dopo passo quanto accaduto al cantante a Sanremo: dalle prime impressioni, alla preparazione prima di ogni esibizione sino al commento sul suo piazzamento in classifica. Durante i giorni a Sanremo, Le Iene hanno organizzato anche uno scherzo per il cantante.

L'avventura a Sanremo di Achille Lauro

Il servizio de Le Iene è partito con le prime impressioni di Achille Lauro a poche ore dall'inizio di Sanremo. "Ci siamo divertiti le altre volte, ora non si scherza più. Volevo fare qualcosa di bello e di grande, è il momento di fare il salto. Dove penso di posizionarmi? Va bene tutto. Sono tranquillo, non è scontato. Questo palco è importante, senti che può cambiarti la vita. Per la prima volta ho tutto chiaro" ha dichiarato il cantante a Nicolò De Devitiis che, prima dell'inizio del Festival, gli ha chiesto di fare un pronostico sul vincitore e sul suo piazzamento in classifica. Entrato all'Ariston per le prime foto e le interviste, ha raccontato scherzando: "Marcella Bella mi ha chiesto se ci sono al Festival". Poi sulla vicinanza delle belle donne: "Ragazze, sono single". Dopo la prima serata che lo ha piazzato tra i primi 5 favoriti, Achille Lauro si è mostrato entusiasta: ha festeggiato anche con la mamma che si è detta fiera di lui. Anche la seconda serata si è conclusa con la canzone Incosciente giovani tra le top 5 e il cantante ha festeggiato con amici e altri cantanti. Sulla lettera dell'ex fidanzata circolata durante il Festival ha così commentato: "Ero un ragazzino solo, ero spesso a casa sua. Era un amore adolescenziale, ero tormentato. Il matrimonio è difficile, è un lavoro, un atto di coraggio. Per me l'amore è volere il bene dell'altro". Poi ha dichiarato: "Se andrà male? So fallire con entusiasmo, è questo il vero segreto del successo. Sapersi schiantare e ricominciare. I grandi momenti sono arrivati dopo le figuracce. Oggi parlo con i giornalisti, mi dicono "Non sei più quello di Rolls Royce", ma quello non piaceva a nessuno".

Il rapporto con Tony Effe: "Eravamo nemici, ora amici", poi lo scherzo prima della finale

Durante l'avventura sanremese con Lauro, Nicolò De Devitiis ha incontrato anche Tony Effe, protagonista del collana gate: "Mi hanno tolto la collana, gli ho detto "Togliete l'abbronzatura a Carlo Conti allora", ha dichiarato il rapper prima di raccontare il suo rapporto con Achille Lauro. "Eravamo nemici, ora amici. C'è stato un po' di attrito all'inizio, ora è scoccato l'amore. Lo stimo, il suo è stato il mio primo concerto a cui sono andato", le parole. Arrivato il momento del duetto con Elodie, la cantante ha dichiarato: "Mi piace, mi stava sui cog*ioni? Sì, invece è un bravissimo ragazzo". Il servizio ha poi mostrato uno scherzo fatto ad Achille Lauro organizzato poco prima della finale, con la complicità di una signora, sua fan, che si è nascosta nella sua stanza fingendo di aver prenotato la stessa. La donna ha iniziato a provarci con lui mettendolo in imbarazzo: "Sei single, mi piaci tanto. Quanti anni mi dai?". Terminato lo scherzo con l'ingresso in camera di De Devitiis, è arrivato il momento della finale.

I pronostici di Achille Lauro su Sanremo

Il servizio de Le Iene, dopo aver mostrato le immagini dei fischi del pubblico contro il suo piazzamento in classifica, ha svelato i pronostici fatti da Achille Lauro prima dell'inizio del Festival. Il cantante credeva che sarebbe arrivato "o primo o ultimo" e che avrebbe vinto, invece, Giorgia. "Questo è stato il Sanremo più bello della mia vita. Quelli come me non lo vincono. Ciao Sanremo, non escludo il ritorno" ha dichiarato prima di salutare i telespettatori de Le Iene.