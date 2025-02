Antonella Clerici: “Feci Sanremo da sola nel 2010 perché nessuno voleva condurlo con me”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Antonella Clerici è pronta a ripartire con The Voice Senior, tra i programmi che hanno dato maggiori soddisfazioni a lei e alla Rai negli ultimi anni. In un'intervista rilasciata a Massimo Falcioni per Today, la conduttrice parla del riscontro ottenuto dall'adattamento del format, arrivato su Rai a pochi mesi dall'irrompere della pandemia: "The Voice Senior’ è nato subito dopo il covid, che aveva drammaticamente colpito una determinata generazione. Vedere la loro vivacità in un periodo come quello fece bene al cuore di tutti".

Reduce dalla conduzione della prima serata di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti, Clerici elogia il lavoro fatto dall'amico e collega: "Io sto sempre dalla parte di Carlo (Conti, ndr). E’ stato un grande Festival e gli riconosco una capacità organizzativa fantastica. Ritengo che ormai la conduzione non possa più prescindere dalla direzione artistica. All’epoca mia non era così, ma sono cambiati i tempi, le canzoni sono il fulcro. Avendo trenta brani, lo spettacolo è chiaramente incentrato sulla musica. La gente vuole vedere le esibizioni, non vuole più chiacchiere o interviste. Si era visto con Amadeus e a maggior ragione con Conti. Penso sia proprio questo il motivo del successo".

Il Sanremo 2010 condotto in solitaria

Per la quarta volta sul palco dell'Ariston, Clerici torna anche all'unica in cui ha condotto in solitaria Sanremo, precisamente nel 2010, anno in cui alla sua conduzione fu abbinata la direzione artistica di Gianmarco Mazzi. Un Festival che condusse da sola per un motivo molto semplice: "Lo presentai da sola perché nessuno voleva farlo con me". Era lo stesso Festival per il quale Ligabue, stando a quanto la stessa Clerici aveva raccontato in un'intervista a Belve, disse no perché "sapeva di sugo". Parole che poi Ligabue ha smentito di avere mai pronunciato.

Il confronto tra The Voice Senior e Ora o mai più

Tornando a The Voice Senior, Clerici risponde anche del rischio sovrapposizione con Ora o mai più, in onda sabato sera a 24 ore di distanza: "Sono generi simili, ma ‘Ora o mai più’ si dedica a vecchie glorie che vogliono riavere una chance. Senza contare che ormai siamo circondati da talent di questo tipo. Il fatto che Canale 5 abbia aggiunto la dicitura ‘Senior’ a ‘Io Canto’ la dice lunga. Quando qualcosa funziona ci sono subito le imitazioni, è normale. Una volta mi incavolavo, poi ho capito che non potevo farci nulla. Tuttavia, per quante imitazioni si possano proporre, credo che ‘The Voice’ rappresenti un unicum. Le blind sono la nostra forza e non le ha nessun altro".