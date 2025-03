A The Voice Senior Graziella duetta con Gigi D’Alessio e si commuove: “Mi emoziono sempre quando lo ascolto”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

A The Voice Senior, nella puntata in onda venerdì 7 marzo, la signora Graziella Marchesi ha realizzato un suo sogno: cantare con Gigi D'Alessio. Dopo essersi esibita da sola sulle note di Piccolo Uomo, incoraggiata dalla conduttrice Antonella Clerici, la concorrente ha duettato con il giudice, di cui è da sempre una fan.

La storia di Graziella a The Voice Senior

Continuano le selezioni per le nuove squadre di The Voice Senior. Nella puntata del 7 marzo, si è presentata la signora Graziella Marchesi: da poco compiuti 60 anni, vive all'Isola d'Elba da oltre 10 anni e lavora come direttrice amministrativa in una scuola superiore. Prima ha vissuto a Vigevano, in provincia di Pavia, con l'ex marito. La musica è stata la sua ancora di salvezza in un momento di difficoltà, come ha raccontato nella sua clip di presentazione: "Cantare è un bisogno. Mi ha fatto superare alcuni momenti brutti. Sei anni fa è mancato il mio secondo figlio Valerio, mi è sembrato mi stesse crollando il mondo addosso. Se non mi fossi aggrappata alla musica, non so se ce l'avrei fatta".

Il duetto con Gigi D'Alessio

Prima di salire sul palco con Piccolo Uomo di Mia Martini, Graziella ha parlato con Antonella Clerici e le ha raccontato una parte della sua vita. La donna ha confessato alla conduttrice di essere una grande fan di Gigi D'Alessio, che vorrebbe come coach. "Mi emoziono sempre quando lo ascolto, da quando sono ragazza", ha spiegato. Anche il brano portato nel programma ha un significato speciale: "Mi aiuta a esprimere la mia rinascita, in questi 10 anni ho dato una svolta alla mia vita". La sua esibizione ha convinto tutti e quattro i coach, poi Clerici è intervenuta convincendo D'Alessio a duettare con lei e realizzando un suo sogno. Il cantante l'ha accontentata e insieme hanno cantato sulle note di Non dirmi mai. Graziella ha poi scelto D'Alessio come suo coach nel programma.