Gianni racconta il disastro di Linate a The Voice Senior: “Facevo il vigile del fuoco, ho estratto cadaveri per ore”

Gianni è stato uno dei protagonisti della puntata di The Voice Senior in onda il 28 febbraio. Il 65enne è un vigile del fuoco in pensione e, prima di esibirsi, ha raccontato ai giudici il suo intervento nel disastro aereo di Linate del 2001: "Scene impossibili da dimenticare, la musica mi aiuta a non pensare".

A cura di Sara Leombruno

Gianni, 65 anni, è stato uno dei protagonisti della puntata del 28 febbraio di The Voice Senior. Lavorava come vigile del fuoco, ora è in pensione e viene da Peschiera Borromeo : nel programma condotto da Antonella Clerici, ha raccontato ai giudici la storia della sua vita, segnata dal disastro aereo di Linate nel 2001: "Nonostante gli sforzi non ce l'abbiamo fatta sempre – ha detto visibilmente emozionato, prima di esibirsi – mi ritornano in mente tutte le persone che non ci sono più".

Il racconto di Gianni sul disastro aereo di Linate

"Ogni volta che vado a letto, rammento gli episodi drammatici", ha detto Gianni, nel suo video di presentazione. La sua famiglia è sempre stata molto orgogliosa del suo lavoro, ma la preoccupazione era spesso presente. Soprattutto dopo l'episodio traumatico vissuto nel 2001 con il disastro aereo di Linate, che registrò 118 morti. Un aereo delle linee scandinave si scontrò con un piccolo aereo privato, un Cessna Citation: "Abbiamo tolto il portellone, siamo entrati e abbiamo cominciato a estrarre i cadaveri, non avrei mai immaginato di vedere scene di questo tipo, è impossibile dimenticare", ha detto Gianni.

La musica per lui è un modo per staccare i pensieri: "Per caso, cinque anni fa, mi hanno portato a un karaoke e ho provato a cantare, mi è piaciuto, la musica mi circola dentro, sto bene". Sul palco si è esibito con I do it for you, di Bryan Adams.

La reazione dei giudici

Al termine dell'esibizione, il primo a prendere parola è stato Gigi D'Alessio: "Non sempre sono andate male le cose, tante volte sono andate anche bene, nel tuo lavoro. Questo ti fa onore", ha detto. Poi, è intervenuta Arisa: "Posso solo immaginare quante volte tu abbia dovuto affrontare la paura, invece sei qui e ti emozioni davanti a noi, questo tuo candore mi emoziona molto". Loredana Bertè è stata particolarmente ispirata dalla voce del 65enne: "Mi affido al tuo buonsenso, alla voglia che hai di cantare, spero tu voglia farlo con me". Gianni, alla fine, ha scelto di far parte proprio della squadra della sorella di Mia Martini.