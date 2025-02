La confessione di Loredana Bertè: “C’è un uomo che non ho dimenticato. Ci penso ancora, mi spogliava con gli occhi”

video suggerito

Loredana Bertè è uno dei volti di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici in onda su Rai 1. Tra i commenti dati tra un'esibizione e l'altra, il format offre anche spazio anche al racconto di diversi aneddoti legati alla vita dei giudici e, nella puntata andata in onda ieri, venerdì 21 febbraio, la cantante ne ha raccontato uno che riguarda la sua vita sentimentale. In passato, quando aveva poco più di trent'anni, la sorella di Mia Martini avrebbe incontrato un ragazzo che non ha mai dimenticato. Ecco cosa ha detto.

Il racconto di Loredana Bertè a The Voice Senior

Approfittando di un momento della puntata in cui i giudici stavano parlando dei rimpianti, Loredana Bertè ha approfittato dell'occasione per ammettere che lei ne avesse uno. "Io ero a New York, questa cosa mi è rimasta impressa per anni, ancora oggi ci penso, ci penso sempre", ha detto, riferendosi all'incontro fortunato con un uomo, che però non ha mai più rivisto in vita sua. "Uscì dalla sala di registrazione dove stavo incidendo un disco, vidi un ragazzo che si bloccò davanti a me, davanti alla porta d'ingresso. Ci guardammo per cinque minuti almeno, intensamente, e poi andò via. Io mi sono chiesta e mi chiedo ancora perché non l'ho fermato e non gli ho chiesto il numero di telefono", ha confessato la cantante, lasciando attoniti i colleghi.

L'appello di Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio, che insieme ad Arisa e a Clementino fa parte della squadra dei giudici del talent targato Rai, è intervenuto, chiedendo alla collega quanti anni fossero passati da quell'incontro. "Era il 1982, si parla di più di quarant'anni fa", ha precisato Bertè. All'epoca lei aveva 32 anni: "Lanciamo un appello, allora: caro amico, ricordati di Loredana, lei non è cambiata per nulla, anche se al tempo era una bella ragazza di 32 anni. Se te ne ricordi, chiama o scrivi a The Voice cuori infranti", ha detto l'artista napoletano, prima di lasciare la parola ad Arisa: "Era bello, Loredana?". "Era fantastico, sentivo che mi spogliava con gli occhi".