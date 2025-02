Loredana Errore: “Dopo l’incidente ero immobile dal collo in giù. Stare sul palco è stata una conquista”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

La partecipazione a Ora o Mai Più è stata il trampolino di lancio per un ritorno sulle scene di Loredana Errore. Cantante, arrivata seconda ad Amici nel 2010, è stata vittima di un incidente nel 2013 che le ha cambiato la vita. Intervistata dal settimanale Chi, ha raccontato la sua esperienza nel programma di Rai1 condotto da Marco Liorni, dichiarando che il suo intento è quello di tornare a comunicare ciò che sente attraverso la musica: "Sono stata benissimo qui. Dico grazie a tutta la squadra, mi viene il magone a pensare di tornare a una vita senza di loro".

Loredana Errore e l'esperienza a Ora o Mai Più

La cantante ha raccontato di aver dovuto affrontare un cambiamento significativo dal punto di vista dell'approccio musicale, sostenendo di aver incontrato una squadra che, però, le ha permesso di riavvicinarsi alla musica con passione e voglia di fare:

Desideravo qualcosa che pensavo non potesse accadere, la musica è cambiata tanto in questi anni, ma io amo interpretare canzoni italiane, senza l’evoluzione o involuzione di questi anni. Mi sono riavvicinata con le mie fragilità tecniche e interpretative, ma non mi sono scoraggiata. Sapevo di dover trovare di nuovo quella voglia comunicare qualcosa che possa arrivare a tutti. Il mio coach Marco Masini e tutto il team mi stanno aiutando a ritrovare il metodo, il pensiero, il racconto, a misurare la potenza. C’è in me una ragazza che non ha vissuto per tanti anni.

Le difficoltà dopo l'incidente

Dal 2013, anno in cui ha avuto l'incidente, Loredana ha dovuto affrontare diverse difficoltà prima di riprendersi in maniera soddisfacente: "Dopo l’incidente non riuscivo più a fare nulla, ero paralizzata dal collo in giù" racconta e poi aggiunge: "Ho dovuto imparare di nuovo a parlare, a mangiare, a camminare. Mi muovevo con un sollevatore, immaginate quale conquista sia per me cantare sul palco". Appena ha potuto riprendere a cantare la prima canzone che ha intonato è stata quella che l'ha resa famosa nel talent show di Canale 5: "Ragazza occhi cielo che mi scrisse Biagio Antonacci per Amici. Quando la cantavo piangevo, ogni parola sembrava un presagio di quello che sta accadendo". In quel periodo ha sentito molto la vicinanza anche dei suoi fan:

Volevo ricostruirmi e tornare con un messaggio positivo, gestire la mia nuova vita in maniera dignitosa e luminosa. Ho una lieve forma di autismo che mi ha portato a volermi circondare di amore, sensibilità, e mi ha permesso di vivere un mondo a colori. Cerco la felicità come Pollyanna, la bambina dei cartoni animati che, come me, è stata abbandonata e, poi, adottata.