Il viaggio di Papa Francesco in Canada: le messe in tv e il programma ufficiale Dal 24 al 30 luglio 2022 Papa Francesco sarà in Canada per il suo 37esimo viaggio apostolico. Il pontefice incontrerà le comunità indigene del posto e ogni evento di questa permanenza verrà raccontato con un programma dettagliato su Tv2000, insieme ad approfondimenti sul telegiornale e il giornale radio dell’emittente.

A cura di Ilaria Costabile

Il Santo Padre parte per il suo nuovo viaggio apostolico, dal 24 al 30 luglio 2022 andrà in Canada, come è stato annunciato dopo l'Angelus di domenica 17 luglio. L'esigenza di questo viaggio nasce dalla necessità di incontrare le comunità originarie del posto, vittime di "politiche di assimilazione" per mostrare loro vicinanza e il suo dolore per le sofferenze e i soprusi di questi anni "Sono molto addolorato. E mi unisco ai fratelli vescovi canadesi nel chiedervi scusa" ha dichiarato il pontefice. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva, con Tv2000 (canale 28 del digitare terrestre) che ha programmato una serie di appuntamenti e servizi speciali realizzati anche per Tg2000 e sul GiornaleRadio di InBlu2000.

Il viaggio di Papa Francesco in diretta su Tv2000: il programma

Il 37esimo viaggio apostolico verrà raccontato attraverso vari appuntamenti su Tv2000 in collaborazione con Vatican Media. I fedeli potranno seguire "Il diario di Papa Francesco" in cui grazie alla presenza di alcune personalità di spicco del mondo cattolico, si potrà avere una spiegazione più dettagliata degli incontri e i rituali che il pontefice compirà in quei giorni.Tra gli ospiti del programma figurano: padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI; Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale di Vatican Media, Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Lateranense, la giornalista Annachiara Valle e Suor Olga Marchese, missionaria dell'Istituto internazionale Suore di Santa Marcellina. Ed ecco, di seguito, tutti gli eventi programmati da Tv2000 per seguire il percorso del Santo Padre:

Lunedì 25 luglio

Ore 17.30 Speciale Diario Di Papa Francesco

Ore 18.00 Incontro con le popolazioni indigene First Nations, Métis e Inuit a Maskwacis

Ore 00.45 Incontro con le popolazioni indigene e con i membri della Comunità Parrocchiale presso la Chiesa del Sacro Cuore a Edmonton

Martedì 26 luglio

Ore 16.00 Speciale Diario Di Papa Francesco

Ore 17.30 Speciale Diario Di Papa Francesco

Ore 18.15 Messa presso il "Commonwealth Stadium" a Edmonton

Ore 19.30 Speciale Diario Di Papa Francesco

Ore 01.00 Liturgia della Parola presso il "Lac Ste. Anne"

Mercoledì 27 luglio

Ore 17.00 Speciale Diario Di Papa Francesco

Ore 21.40 Speciale Diario Di Papa Francesco

Ore 22.00 Cerimonia di benvenuto presso la residenza del governatore generale, "Citadelle de Québec" e la visita di cortesia al governatore generale

Ore 22.20 Incontro con il primo ministro

Ore 22.45 Incontro con le autorità civili, i rappresentanti delle popolazioni indigene e il corpo diplomatico

Giovedì 28 luglio

Ore 15.15 Speciale Diario Di Papa Francesco

Ore 16.00 Messa presso il santuario nazionale di Sainte Anne de Beaupré

Ore 17.30 Speciale Diario Di Papa Francesco

Ore 23.15 Vespri con vescovi, sacerdoti, diaconi, consacrati, seminaristi e gli operatori pastorali presso la cattedrale di Notre Dame a Québec

Venerdì 29 luglio

Ore 16.00 Speciale Diario Di Papa Francesco

Ore 16.45 Incontro con una delegazione di indigeni presenti in Québec

Ore 20.55 Film viaggio di Papa Francesco in Canada

Ore 22.00 Speciale Diario Di Papa Francesco

Ore 23.00 Incontro con i giovani e gli anziani nel piazzale della scuola elementare a Iqaluit

Sabato 30 luglio

Ore 11 Conferenza stampa di Papa Francesco sul volo di ritorno dal Canada

Gli approfondimenti di Tg2000 e InBlu 2000

Oltre agli appuntamenti quotidiani con la trasmissione "Il diario di Papa Francesco", sono stati annunciati anche degli approfondimenti con l'edizione del telegiornale della nota emittente religiosa, a cui si aggiungono anche i collegamenti con la radio InBlu2000 dove verranno fornite informazioni sulle varie tappe del viaggio apostolico e gli incontri più importanti che Papa Francesco farà in quei giorni di permanenza in Canada.