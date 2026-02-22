Il tavolo di CTCF senza acquario, Fabio Fazio a inizio puntata: “A causa dei dazi non ci sono più i pesci”

Sta facendo chiacchierare su X l’assenza dell’acquario nel tavolo di Che tempo che fa. Fabio Fazio ad inizio puntata stasera ha commentato con ironia: “A causa dei dazi non ci sono più i pesci”.

Il nuovo tavolo di Che tempo che fa è stata una sorpresa per tutti i telespettatori. La puntata di stasera si è aperta con un annuncio di Fabio Fazio che ha richiamato subito all'attenzione l'assenza dei "pesci" sul suo iconico tavolo, posto al centro dello studio. L'acquario è diventato parte integrante del programma, che contribuiva a regalare un'atmosfera informale e riconoscibile al pubblico e ai suoi ospiti. L'assenza dell'elemento scenografico, diventato negli anni un marchio di fabbrica del programma, sostituito con un effetto specchiato e il logo della trasmissione, non è passata inosservata e ha subito acceso la curiosità del pubblico. Fazio, ad apertura, ha commentato l'assenza dei pesci.

Fabio Fazio sul tavolo di CTCF: "A causa dei dazi non ci sono i pesci"

Fabio Fazio ad apertura puntata stasera, a Che tempo che fa, con tono ironico ha commentato, scherzando, l'assenza dell'acquario sul suo tavolo: "Come avete notato, non c'è la scrivania stasera. Da quando la corte americana ha tolto i dazi di Trump, ed essendo Discovery americana, ci hanno tolto i pesci. È andata così". In teoria, nessuna guerra commerciale avrebbe colpito lo studio televisivo di Fazio, e nessun provvedimento internazionale avrebbe messo al bando acquari e scenografie. Sebbene non sia chiaro il motivo dell'assenza dei pesci nel tavolo, la scelta dovrebbe essere temporanea, legata alla messa in onda della puntata.

La puntata, in onda dalle 19.30 sul NOVE, sta andando regolarmente in onda con i suoi temi e ospiti. Tra questi, è atteso Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, in scena all'Ariston da martedì 24 febbraio a sabato 28 febbraio 2026, poi Enrico Brignano, nei teatri d’Italia con lo spettacolo "Bello di Mamma", e ancora Umberto Tozzi, Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo e Cecilia Sala.